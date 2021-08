Erbe Kneipps: Orden gibt Bad Wörishofens frühere Kinderheilstätte auf

Plus Die Mallersdorfer Schwestern stehen in Bad Wörishofen vor einer Zäsur. Die Geschichte des Ordens ist eng mit Pfarrer Sebastian Kneipp verknüpft – und dessen erklärter Lieblingsstiftung. Wie es nun weitergeht.

Während die Mallersdorfer Schwestern unweit des Kurparks von Bad Wörishofen investieren, bereiten sie nur ein paar Schritte weiter ihren Auszug vor. Im Orden stehen einige Veränderungen an – und damit auch in einem geschichtlich prägenden Gebäude der Kneippstadt.