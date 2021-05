Bad Wörishofen

13:04 Uhr

Frau filmt Einbrecher in Bad Wörishofen mit ihrem Handy

Unbekannte wollen in ein Hotel in Bad Wörishofen einbrechen. Was sie nicht ahnen ist, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist.

Unbekannte wollten am Donnerstagabend in ein Hotel in Bad Wörishofen einbrechen. Das Gebäude an der Eichwaldstraße steht derzeit leer. Die beiden Täter seien auf einen Balkon geklettert, berichtet die Polizei. Dann versuchten sie, die Balkontür einzuschlagen und einzutreten, was aber gelang. Etwa fünf Minuten dauerte das, dann zog das Duo wieder ab. Ein Frau wurde zufällig Zeugin der Tat und filmte den Einbruchsversuch mit ihrem Handy. Diese Aufnahmen werden derzeit noch ausgewertet. Polizei sucht nun nach zwei Jugendlichen und bittet um Hinweise Die Polizei Bad Wörishofen sucht aber in diesem Zusammenhang zwei Jugendliche, welche mit Kapuzenpullis bekleidet waren und sich gegen 19 Uhr im Bereich der Eichwaldstraße aufgehalten haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/9680-0 melden. Bei dem Einbruchsversuch sein ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. (mz) Lesen Sie auch: Wildkamera filmt, wie sich ein Randalierer filmt

