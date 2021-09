Bad Wörishofen

In der Bad Wörishofer Fußgängerzone wird zu viel gefahren

Wasserräder ja, Zweiräder und andere Vehikel nein: Die Kneippstraße in Bad Wörishofen ist Fußgängerzone. Dennoch gibt es dort ein Problem mit Autos und Lieferfahrzeugen.

Plus Scharfe Kritik der Grünen im Stadtrat. Bürgermeister Stefan Welzel kündigt Maßnahmen an. Auch bei der Benennung von Straßen nach Frauen will die Stadt nachbessern. Nicht genehmigtes Aushub-Lager sorgt für Ärger

Von Wilhelm Unfried

Die Verkehrsverhältnisse in Bad Wörishofens Fußgängerzone und eine offenbar nicht genehmigte Lagerstätte für Aushub sorgten jüngst für Diskussionsstoff. In der Fußgängerzone werde den ganzen Tag trotz anderslautender Vorschriften gefahren und beliefert, kritisiert Grünen-Stadträtin Paola Rauscher. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis dort jemand zu Schaden komme.

