Mit Kneipp gegen Long-Covid: So geht’s

Plus Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat es angeregt, in Bad Wörishofen setzten es die Kuroase im Kloster und der Präsident des Kneippärztebundes um. Wie sie Corona-Geschädigten wieder auf die Beine helfen wollen.

Etwa zehn Prozent aller Corona-Infizierten leiden inzwischen unter Long-Covid und auch die Anzahl derer, die über die psychischen Folgen der Corona-Pandemie klagen, nimmt stetig zu. In der Kuroase des Kolping-Werkes im Kloster von Bad Wörishofen können Betroffene nun mithilfe der Kneipp-Therapie und unter fachärztlicher Aufsicht regenerieren.