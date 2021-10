Schwerer Verkehrsunfall und Vollsperrung bei Bad Wörishofen

Auf der St2015 von Bad Wörishofen Richtung Kaufbeuren hat es am Sonntagmorgen gekracht. Zwei Menschen und ein Hund wurden verletzt.

Auf der Staatsstraße St2015 am Ortsausgang Bad Wörishofens in Richtung Kaufbeuren hat es am Sonntagmorgen einen schweren Unfall gegeben.

Ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort zufolge geriet der Skodafahrer aus noch unbekannten Gründen aufs Bankett und kam ins Schleudern - es kam zum Zusammenstoß mit dem VW Caddy, der ebenfalls dort unterwegs war.

Zwei Menschen und ein Hund wurden bei dem Unfall verletzt

Zwei Menschen wurden dabei verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Hund, der in einem der beiden Autos saß, erlitt Verletzungen und soll nun vom Tierarzt behandelt werden.

An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die St2015 ist wegen des Unfalls voll gesperrt. (mz)