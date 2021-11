Bad Wörishofen

vor 2 Min.

Steigende Preise: Besonders Rentner und Familien in Bad Wörishofen brauchen Hilfe

Ausgabe der Lebensmittelpakete in der Tafel Bad Wörishofen. An diesem Dienstag hatten (von links) Marlies Keblat, Johanna Häusler, Rita Bodenstein, Andrea Kreuzer-Karl und Monika Röhrl Dienst.

Plus Immer höhere Kosten für Strom, Gas und Miete lassen die Hilfsbedürftigkeit in Bad Wörishofen ansteigen, wie ein Besuch bei der Tafel zeigt

Von Wilhelm Unfried

Die Energiepreise steigen rasant, auch in anderen Bereichen wird das Leben immer teurer. In Bad Wörishofen kommt noch dazu, dass das Wohnen teurer ist als andernorts. Die Folge: Immer mehr Menschen in Bad Wörishofen reicht das Geld nicht mehr aus. Das zeigt auch der steigende Zulauf der Tafel in Bad Wörishofen.

