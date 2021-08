Bad Wörishofen

Was wird aus Bad Wörishofens Musiktalenten?

Wer ein Instrument erlernen will, hat es in der Corona-Pandemie schwerer. Gleiches gilt auch für die Musikschulen in ihrem Bemühen um neue Schülerinnen und Schüler.

Plus Bad Wörishofens Musikschule muss in der Corona-Pandemie neue Wege gehen, um Schülerinnen und Schüler zu gewinnen. Stadtrat erhöht Gebühren.

Von Markus Heinrich und Maria Schmid

Unterricht in der Corona-Pandemie war eine Herausforderung – und ist es weiter. Bei der Musikschule in Bad Wörishofen kann man davon ein Lied singen. Vor Corona war es leicht, mit künftigen Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Diese Möglichkeiten gibt es längst nicht mehr. Die Verantwortlichen müssen neue Wege gehen, um Musiktalente anzusprechen. Der Unterricht, den sie in Bad Wörishofen dann erhalten können, wird allerdings teurer. Das hat der Stadtrat nun beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

