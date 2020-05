vor 49 Min.

Bad Wörishofens Kneipp-Anlagen öffnen schrittweise

Von der Entscheidung wurde auch die Wörishofer Stadtverwaltung etwas überrascht. Wie es nun weitergeht.

Nachdem die bayerische Staatsregierung grünes Licht gegeben hat, öffnen in Bad Wörishofen die Kneipp-Anlagen ab Montag. Allerdings nicht alle auf einmal: Da die Stadtverwaltung etwas von dieser Entscheidung überrascht wurde, werden am Montag zunächst drei Kneipp-Anlagen in Betrieb genommen: Kurhaus-Pergola (ab ca. 9 Uhr), Dreifach-Turnhalle (ab ca. 12 Uhr) und Tannenbaum (ab ca. 16 Uhr). In den folgenden Tagen werden dann schrittweise auch die übrigen Kneipp-Anlagen wieder in Betrieb genommen, so eine Sprecherin der Tourist-Info auf Anfrage der MZ.

Kneipp-Bund-Präsident Klaus Holetschek hatte sich für eine Öffnung eingesetzt

Kneipp-Anlagen in Bayern dürfen öffnen. „Ich freue mich sehr über diese Nachricht. Damit ist gewährleistet, dass gesundheitsförderliche und präventive Anwendungen nach Kneipp in Bayern wieder genutzt werden können. Das ist ein guter Anfang“, so Kneipp-Bund-Präsident Klaus Holetschek, der sich für eine Öffnung eingesetzt hatte. „Die Kneippschen Naturheilverfahren müssen künftig eine noch größere Rolle spielen, wenn es jetzt darum geht, ein neues Leitbild für eine gesundheitsbewusste Gesellschaft zu entwickeln“, so Holetschek. „Wir müssen das Thema Gesundheit weiterdenken und der Naturheilkunde einen gleichberechtigten Platz in unserem Gesundheitssystem einräumen. Das ist eines der Ziele des Kneipp-Bundes - auch im Hinblick auf das Kneipp-Jahr 2021. Ich bin überzeugt, dass die Menschen nun noch sensibler für einen ganzheitlich gesunden Lebensstil sind“, so Holetschek, der auch Alt-Bürgermeister von Bad Wörishofen ist. (mz)

