00:36 Uhr

Baubeginn auf umstrittener Wiese

Arbeiten laufen bis November

Die Bauarbeiten für die Wiese am Lautenwirtsgässchen in Mindelheim beginnen am Montag, 23. Juli. Ein Spatenstich ist für Freitag, 20. Juli geplant. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis November, teilte die Stadt Mindelheim mit. In diesem Zeitraum ist der Wendehammer in der Ernst-Holzbaur-Straße nur eingeschränkt befahrbar.

Die Wiese war in den vergangenen Wochen auf Wunsch des Kreisheimatpflegers eingehend untersucht worden, ob nicht im Boden besondere Zeugnisse aus der Vergangenheit schlummern. Eine leichte Anhebung hatte die Vermutung genährt, dass dort Gräber aus vorrömischer Zeit liegen könnten. Das hat sich nicht bestätigt, wie Michael Thiede von Real Estate Solutions aus Augsburg auf Anfrage mitteilte. Es wurden auch keine Knochen gefunden. Das Unternehmen entwickelt das Gebiet im Auftrag des Frauenklosters der Franziskanerinnen und der Stiftung zum Heiligen Kreuz für eine Wohnbebauung. Errichtet werden Eigentumswohnungen, Einfamilien- und Doppelhäuser sowie eine Kindertagesstätte.

Gegner der Bebauung hatten im Vorjahr einen Bürgerentscheid angestrengt. Für ihr Anliegen fand sich keine Mehrheit. (jsto)

