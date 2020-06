vor 51 Min.

Bauprojekt "Lebenswiese Allgäu": Es sind noch viele Fragen offen

Plus In Erkheim soll ein innovatives Wohnprojekt namens „Lebenswiese Allgäu“ entstehen. Die Gemeinderäte wollen aber erst noch mehr Informationen.

Von Franz Kustermann

Im Falchenweg in Erkheim könnte ein kleines Dorf im Dorf entstehen. Hier will ein noch zu gründender Verein mit dem Namen „Lebenswiese Allgäu“ generationenübergreifendes Wohnen im Grünen sowie ökologischen Anbau zur Selbstversorgung im naturnah gestalteten Garten verwirklichen, „damit Mensch und Tier im Einklang mit Natur und Klima harmonisch miteinander leben“. Doch noch sind viele Frage offen, wurde in der jüngsten Sitzung des örtlichen Bau- und Hauptausschusses deutlich, in der das Projekt vorgestellt wurde.

