Bauwagen wird ein Raub der Flammen: Brandursache unklar

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren aus Traunried, Siebnach und Schwabmünchen mit über 50 Einsatzkräften ist es zu verdanken, dass am Mittwochnachmittag ein Brand im Ettringer Ortsteil Forsthofen schnell gelöscht werden konnte.

Ein Bauwagens in der Nähe eines landwirtschaftlichen Anwesens wurde ein Raub der Flammen, auch h eine strohgedeckte Jurte und ein Anhänger in unmittelbarer Nähe sind verbrannt. Der Besitzer des Bauwagens war laut Polizei noch am Mittwochvormittag vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden.