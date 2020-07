vor 28 Min.

Benedikt Albrecht übernimmt Verantwortung

Weil der bisherige 2. Kommandant Jürgen Kreher aus Irsingen weggezogen ist, musste der Posten neu besetzt werden

Benedikt Albrecht übernimmt den Posten des 2. Kommandanten bei der Feuerwehr Irsingen. das ist das wichtigeste Ergebnis der jüngsten Mitgliederversammlung, die angesichts der Corona-Pandemie unter Beachtung der geltenden Infektionsschutzvorgaben im Vereinsheim Irsingen stattfand. Um wieder voll handlungsfähig zu sein, holten die Aktiven der Wehr die eigentlich im März geplante Neuwahl jetzt nach.

Aufgrund eines Wegzuges aus der Gemeinde musste der bisherige 2. Kommandant Jürgen Kreher sein Amt niederlegen. Kreher hatte sich in den Jahren als 2. Kommandant um den Ausbau und die Ausbildung der Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr Irsingen gekümmert, war maßgeblich an der Beschaffung, Verwaltung und Ausgabe sowie Pflege von Einsatzkleidung und Einsatzequipment betraut und auch in der Kameradschaftspflege ein tragendes Mitglied der Wehr. Kreher kann zwar nicht mehr aktiv „dabei“ sein, wird jedoch als Mitglied des Feuerwehrvereines weiterhin die Treue zu seinen ehemaligen Kameraden halten. 1. Kommandant Georg Resch bedankte sich für den unermüdlichen Einsatz seines Stellvertreters, mit dem eine große Lücke entstanden ist, welche wieder adäquat nachbesetzt werden musste. Auch Resch freute sich über die weitergehende „Treue“ von Kreher zur „Ischinga Wehr“.

Für den Wahlausschuss unter Vorsitz von Türkheims 1. Bürgermeister Christian Kähler war die Aufgabe, einen neuen 2. Kommandanten zu finden, einfach.

Im Vorfeld waren zwar mehrere Vorschläge im Rathaus eingegangen, diese hatten jedoch immer den gleichen Namen; Benedikt Albrecht. Trotzdem, so das Bayerische Feuerwehrgesetz, war eine geheime schriftliche Wahl notwendig. Alle abgegebenen Stimmen waren gültig und einstimmig für Albrecht abgegeben worden.

Benedikt Albrecht wird ab sofort zahlreiche Aufgaben seines Vorgängers, sowie weitere neue Herausforderungen übernehmen. Albrecht ist ebenfalls langjähriges aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Irsingen und hat sich in der Vergangenheit als Gruppenführer sehr erfolgreich eingebracht. Nach dem Besuch des Gruppenführerlehrganges an der Staatlichen Feuerwehrschule wurde Albrecht zum Löschmeister ernannt und freut sich jetzt auf die neue Aufgabe in der Wehrführung. Nach den Gratulationen hatte Bürgermeister Kähler noch einen aktuellen Stand zum Gerätehausanbau dabei: Zumindest die Fahrzeughalle soll noch vor dem Winter stehen“, so Kähler. (mz)

Themen folgen