Bereit, die offene Rechnung zu begleichen

Günther Schneid aus Bad Wörishofen ist der älteste Radfahrer beim Auerberg-Marathon. Der erste Versuch brachte den Hotelier ins Krankenhaus statt ins Ziel.

Von Helmut Bader

Wenn andere am morgigen Sonntag, den Muttertag begehen, stellt sich Günther Schneid aus Bad Wörishofen einer ganz besonderen Herausforderung. Dann nämlich startet er mit seinem Mountainbike beim sogenannten Auerberg-Marathon, der in Kaufbeuren beginnt und dort auch wieder endet. Mit seinen 77 Jahren ist Schneid der älteste Teilnehmer dort – und der Auerberg-Marathon ist keine vergnügliche Radtour. Schneid hat hart trainiert, um sich auf diese Strapaze vorzubereiten – an der er schon einmal scheiterte und sich dabei ziemlich verletzte.

Die Strecke führt von Kaufbeuren aus über 68 Kilometer und 1300 Höhenmeter bis zum Auerberg bei Stötten und wieder zurück. Rund 350 Teilnehmer werden mitmachen. Längere Ruhephasen kann sich niemand gönnen.

Warum aber tut sich das jemand im guten Seniorenalter noch an? Nun, Günther Schneid besitzt einen gesunden Ehrgeiz, ist immer noch topfit und sitzt auch während des Jahres viel auf dem Fahrrad. Den Auerberg-Marathon hat er vor zwei Jahren schon einmal in Angriff genommen, landete aber dabei am Ende sogar im Krankenhaus. „Ich war damals einfach etwas zu euphorisch, habe beim Griff nach der Trinkflasche am Rad nicht gut aufgepasst und bin dann über den Lenker geflogen“, berichtet er.

Schneid hatte Glück im Unglück

Schneid hatte Glück im Unglück. Er erlitt keine schweren Verletzungen, wohl aber einige Schnittwunden im Gesicht, die versorgt werden mussten. Klar, dass dieses Ereignis zusätzlicher Ansporn für heuer ist. „Ich will das einfach noch zum Abschluss bringen“, erklärt er seine Motivation. Ohne Vorbereitung lässt sich so eine Herausforderung natürlich nicht in Angriff nehmen, was Günter Schneid auch sorgfältig tut.

Außerdem gehört er zu der Fahrradgruppe „Charlies Angels“, die jede Woche mindestens eine große Radtour unternimmt. Dabei werden immer zwischen 80 und 130 Kilometer zurückgelegt. Meist geht es in das Allgäu, wo leicht einmal 600 bis 800 Höhenmeter bewältigt werden. So geht es schon einmal gemeinsam durch das Lechtal oder auf den Bodensee-Rundweg oder auf den Lechweg bei Füssen. Auch fuhr die Gruppe schon mit dem Zug nach Donauwörth und von dort zurück nach Bad Wörishofen. „Von der Gruppe fährt allerdings keiner den Auerberg-Marathon mit, obwohl ich sicher bin, dass sie ihn auch bewältigen könnten“, schätzt er seine Kollegen ein. Mit dabei sind dafür seine beiden Schwager Richard und Willi Daufratshofer.

Zur speziellen Vorbereitung gehört bei Günther Schneid allerdings schon noch mehr, vor allem die Pflege der Fitness.

150 Liegestütze pro Tag als Vorbereitung

Der Tag beginnt bei ihm mit einer Viertelstunde Gymnastik und fast einer Stunde auf dem Hometrainer. Dazu kommen noch mit kleinen Pausen rund 150 Liegestütze. „Das hat mir ein Arzt für die Stärkung der Rückenmuskulatur empfohlen.“

Wie es sich für einen überzeugten Kneippianer gehört, folgt stets am Ende ein kalter Kneippguss. Schließlich führte der fitte Senior viele Jahre das Kneipp-Kurhotel Edelweiß, das er aber jetzt an den Sohn übergeben hat.

Zweimal in der Woche hilft er auch dort noch aus, ohne das morgendliche Fitnessprogramm zu vernachlässigen. Dass Rauchen oder Alkohol, außer mal einem Gläschen Wein nach einer Radtour, für ihn keine Themen ist, versteht sich von selbst.

Zur Ernährung gibt es eine ausgewogene Mischkost mit viel Obst und Gemüse, aber durchaus auch Fleisch und Nudeln.

„Nahrungsergänzungsmittel kommen für mich jedoch nicht in Frage, dafür esse ich lieber Bananen“, sagt er. Durchkommen, lautet nun am Sonntag sein Ziel, für das ihm seine zahlreichen Freunde und Bekannten sicher die Daumen drücken.

