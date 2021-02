vor 50 Min.

Botschaft an Geschiedene in der katholischen Kirche

Warum das Kolpingwerk ohne Kneipp und Bad Wörishofen heuer vielleicht anders aussähe. Ein Doppeljubiläum erinnert an eine Zusammenkunft, die vieles veränderte

Doppeljubiläum in Bad Wörishofen: Vor 200 Jahren wurde Pfarrer Sebastian Kneipp am 17. Mai 1821 in Stephansried bei Ottobeuren geboren. „Ohne den Wasserdoktor hätte es wahrscheinlich auch das zweite Jubiläum nicht gegeben, an das das Kolpingwerk in diesem Jahr erinnert“, sagt Diözesansekretär Johann Michael Geisenfelder. Vor 50 Jahren trafen die Delegierten der Zentralversammlung des Kolpingwerkes Deutschland in Bad Wörishofen wegweisende Entscheidungen. Sie sollten den katholischen Sozialverband bis heute prägen.

„Weil Sebastian Kneipp in seiner Jugend selbst als Webergeselle gearbeitet hatte, verstand er das Anliegen Adolph Kolpings und die Chance, die für die Handwerksgesellen im Katholischen Gesellenverein lagen, sehr wohl“, sagt Geisenfelder. Das Wörishofer Badeblatt berichtet, dass Kneipp 1897 bei der Gründung des Gesellenvereins, heute Kolpingsfamilie Bad Wörishofen, gesagt habe, dass sei der schönste Tag, den er in Wörishofen verlebte. Nicht lange nach der Gründung verstarb Kneipp am 17. Juni 1897. „Bis heute prägt die Kolpingsfamilie das Leben in Bad Wörishofen mit“, sagt Geisenfelder. Familienwochenenden in Weißenbach, ein Eine-Welt-Dinner zum Thema 50 Jahre Kolping-Entwicklungsarbeit 2020, Unterstützung der Schuhaktion „Mein Schuh tut gut“, ein Bildstock in Erinnerung an die Seligsprechung Kolpings, ein Vortrag über Kneipp durch den Kurseelsorger Adalbert Keller oder die lebensgroße Krippe vor dem Kurhaus sind einige Beispiele dafür.

Da das Kolpingwerk auf die starke Unterstützung der Kolpingsfamilie Bad Wörishofen zählen konnte, trafen sich die fast 100 Delegierten und rund 50 Gäste aus ganz Deutschland vom 17. bis 20. November 1971 im Pfarrheim und im Kursaal von Bad Wörishofen zur Zentralversammlung.

Beschlossen wurden nicht nur ein neues Statut für alle Kolpingsfamilien in Deutschland, sondern auch ein neues Zentralstatut und mit dem „Wörishofener Programm“ eine neue programmatische Ausrichtung des Verbandes. „Erstmals in der über 120-jährigen Geschichte standen künftig nicht mehr die Präsides an der Spitze des Verbandes“, ordnet Geisenfelder das Geschehen ein. „Den Priestern wurden vor Ort und auf Bundesebene die Ämter der Vorsitzenden an die Seite gestellt.“ Durch den Beschluss der Vertreter aus den Kolping-Diözesanverbänden wurde die „Deutsche Kolpingsfamilie“ in „Kolpingwerk Deutschland“ umbenannt.

Im Blick auf die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (Würzburger Synode, 1971-1975) fordert eine verabschiedete Resolution unter anderem: „Aus pastoralen Erwägungen sollen geschiedene und wiederverheiratete Katholiken auf deren Verlangen in begründeten Einzelfällen zur vollen kirchlichen Gemeinschaft zugelassen werden.“ Die Verbundenheit von Kneipp und Kolping brachte Bad Wörishofens damaliger Bürgermeister Anton Ledermann in seiner Begrüßung zum Ausdruck, als er in Anspielung auf das schlechte Wetter sagte: „Wenn es regnet, ist das nicht so schlimm. Das ist nur ein Gruß von Pfarrer Kneipp, der vom Wasser ja sehr viel hielt.“ Seit mehr als 15 Jahren ist Kolping nun schon mit der Kuroase im Kloster auf eine andere Weise in Bad Wörishofen vertreten. Das Gesundheits- und Tagungshotel des Kolping-Bildungswerkes entstand dort, wo Kneipp einst als Hausgeistlicher wirkte.

Der Komponist und Liedermacher Robert Haas hat zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp unter dem Titel „Sebastian Kneipp – Gesund an Leib und Seele“ ein Lied zu den fünf Säulen der Kneipp-Philosophie getextet und komponiert. Dazu gibt es auch ein Video, wo auch Anna Haas an Schlagzeug und Percussion sowie Sebastian Kern am Piano zu hören sind. (mz)

Themen folgen