Brandstiftung: Wende im Indizienprozess?

Plus Ein Mann und seine Mutter sollen den eigenen Stall angezündet haben. Nach den Aussagen von Gutachtern könnte es aber auch anders gewesen sein.

Seit November versucht das Memminger Landgericht die Frage zu beantworten, wer vor knapp einem Jahr den Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens im nördlichen Landkreis angezündet hat. Mehrere Indizien belasten einen 48-Jährigen und seine 79-jährige Mutter, denen der Stall gehört. Nach den Aussagen von drei Sachverständigen könnte alles aber auch ganz anders gewesen sein, als bisher angenommen.

Die Staatsanwaltschaft geht bislang davon aus, dass der Sohn seine Mutter dazu angestiftet hat, den Stall anzuzünden. In den Fokus der Ermittler waren die beiden unter anderem deshalb geraten, weil der Sohn, der in massiven finanziellen Schwierigkeiten steckt, erst kurz vor dem Feuer eine Brandschutzversicherung abgeschlossen hatte. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen außerdem, dass im Wohnhaus, in dem die Mutter lebt, kurz vor dem Brand Licht angeht, es sind Türen und Schritte zu hören, wenig später zieht Rauch ins Kamerabild. Die Frau ist auf den Aufnahmen allerdings nicht zu sehen und hat sich bislang – ebenso wie ihr Sohn – nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Ein alternativer Täter ist in den Augen des Verteidigers sogar wahrscheinlich

Wie der Pflichtverteidiger der Mutter, Ulrich Swoboda, nun darlegte, hätte nicht nur – wie bislang angenommen – seine Mandantin den Stall betreten können, sondern über eine angrenzende Garage auch jede andere Person. Ein alternativer Täter und ein alternativer Tatverlauf komme deshalb nicht nur in Betracht, sondern sei sogar wahrscheinlich.

Zu Beginn der Verhandlung stellte er deshalb erneut mehrere Anträge: Unter anderem sollen die Stallburschen vernommen werden, die – anders als die Pächterin des Stalles ausgesagt hatte – als erste am Brandort gewesen seien. Außerdem solle das Gericht den Tatort in Augenschein nehmen, um nachvollziehen zu können, wie der Täter auf das Grundstück und in den Stall gelangt sein könnte. Den Antrag nach einem psychiatrischen Gutachten für seine Mandantin, den er in der vorherigen Verhandlung gestellt hatte, wies Richterin Sabine Schuhmaier allerdings zurück.

In einem Punkt sind sich die Brandsachverständigen uneins

In der aktuellen Verhandlung wurden unter anderem zwei Brandsachverständige gehört. Beide sind sich einig, dass es sich „ziemlich sicher“ um Brandstiftung handelte. Zwar sei ein technischer Defekt nicht völlig auszuschließen, er halte einen solchen aber für „sehr, sehr unwahrscheinlich“, sagte der Gutachter, den die Versicherung hinzugezogen hatte. Sein von der Polizei beauftragter Kollege teilte diese Einschätzung. Uneins waren sich die Experten allerdings in der Frage, ob beispielsweise auch eine im Laufe des Tages achtlos ins Heu geworfene Zigarette den Brand ausgelöst haben könnte. Während der Gutachter der Versicherung einen solchen Glimmbrand für unwahrscheinlich hält, weil es auch in diesem Fall höchstens 30 Minuten bis zum Vollbrand gedauert hätte, war sein Kollege anderer Meinung: Je nach dem, wie weit die Zündquelle von dem im Stall gelagerten Heu entfernt gewesen sei, hätte es seiner Einschätzung nach auch mehrere Stunden dauern können, bis der Stall Feuer fängt.

Auch ein Phonetiker konnte den Verdacht gegen den 48-Jährigen und seine Mutter nicht weiter erhärten. Er hatte die Geräusche, die auf dem Video der Überwachungskamera zu hören sind, mit den Geräuschen verglichen, die verschiedene Türen des Anwesens beim Öffnen und Schließen erzeugen. Hätte es eindeutige Übereinstimmungen gegeben, hätte man nachvollziehen können, welchen Weg der potenzielle Täter zum Stall genommen hat.

Weil es aber beispielsweise einen Unterschied macht, ob die Tür bereits geöffnet war und nur noch aufgeschoben wurde, oder ob die Klinke gedrückt werden musste, lassen sich die aufgezeichneten Geräusche nicht zweifelsfrei bestimmten Türen zuordnen.

Ein Zeuge zeichnet ein wenig schmeichelhaftes Bild von den Pächtern

Als Zeuge geladen war außerdem ein 60-Jähriger, bei dem die Pächter des Angeklagten zuvor in Miete gewohnt hatten. Er bezeichnete das Ehepaar als „Mietschmarotzer“, die beispielsweise die Badewanne mit einem Hammer kaputt geschlagen und absichtlich innerhalb eines halben Tages 30 Kubikmeter Wasser ins Fundament hätten laufen lassen. Der Mann habe ihn auch mehrfach derart massiv bedroht, dass er sich zeitweise gar nicht mehr aus dem eigenen Haus getraut habe.

Mit dem Angeklagten, der ebenfalls Probleme mit dem Pächter gehabt habe, habe er sich vor dem Brand mehrfach über diesen ausgetauscht. Einige Tage nach dem Feuer habe er den Angeklagten dann besucht. Zwar hätten sie nicht direkt über die Brandursache gesprochen, es sei aber im Raum gestanden, „dass der Pächter was damit zu tun hat“.

Für den Prozess sind weitere vier Verhandlungstage eingeplant. Das Urteil, das ursprünglich schon kommende Woche vorgesehen war, soll nun im April fallen.

