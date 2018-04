vor 57 Min.

Brauchtum ist ein Kinderspiel

Die Anmeldefrist für den Maibaum-Wettbewerb ist ausgelaufen. Jetzt entscheidet die Jury, wo die schönsten Bäume stehen. Nicht nur im Kindergarten Irsingen ist die Vorfreude riesig

Von Alf Geiger

Emily hat alles um sich herum vergessen: Sie ist ganz in sich versunken, hört die lärmende Rasselbande nicht, hat ihre Spielsachen zur Seite gelegt und denkt nur noch an das kleine Vogelhäuschen, das sie gerade in der Hand hält und mit einem kleinen Pinsel anmalt. Da spielt es auch gar keine Rolle, dass auf dem Pinsel noch gar keine Farbe ist – die Vierjährige malt eben in ihrer Fantasie weiter.

Das kleine Vogelhäuschen (wenn es denn einmal wirklich bemalt worden ist) wird dann ein Detail, das den Maibaum des Irsinger Kindergartens Sankt Margareta schmückt. Eines von ganz vielen Details, die von den Kindergartenkindern und ihren Erzieherinnen in den vergangenen Wochen liebevoll gestaltet, gebastelt und gemalt wurden. Kindergartenleiterin Andrea Rieger und ihre Kolleginnen Melanie Marz und Verena Lang haben sich für die Mädchen und Buben eine ganze Menge einfallen lassen, um den Kindern das Brauchtum des Maibaum-Aufstellens spielerisch und kindegerecht zu vermitteln.

Denn – auch wenn Irsingen mit seiner intakten dörflichen Struktur in dieser Hinsicht noch traditionell geprägt ist – manche Kinder wissen so gar nichts über Maibäume, ihre Geschichte und warum sie überhaupt aufgestellt werden.

So wird der Kindergarten-Maibaum auch zum Beweis für ein funktionierendes Miteinander und den Zusammenhalt im Dorf: „Hier in Irsingen helfen alle zusammen. Da muss man nicht lange betteln, das klappt einfach“, freut sich Andrea Rieger über die freiwillige Unterstützung im ganzen Dorf – und dies beileibe nicht nur bei der Maibaum-Aktion.

Schon seit einigen Jahren steht der Kindergarten-Maibaum immer im März und April im Mittelpunkt des Kindergarten-Lebens: Die Irsinger Familie Frei gab damals den Anstoß, dass sich der örtliche Kindergarten Sankt Margareta doch auch am Maibaum-Wettbewerb von Memminger Brauerei, Mindelheimer Zeitung und der Memminger Zeitung beteiligen könne. Gesagt, getan: Anton Frei, Günther Horn und Josef Stubenvoll – alle drei „Kindergarten-Opas“ – packten kräftig mit an spendeten natürlich auch den Baum.

Damit alleine ist es freilich noch lange nicht getan: Der Baum wird geschlagen und dann geschält und hergerichtet, damit er auch zu den schönsten im weiten Umkreis gehört. Der Erfolg gibt den Irsingern Recht, schon mehrfach wurde der Dorf-Kindergarten beim MZ-Wettbewerb von der durchaus kritischen Jury ausgezeichnet.

In diesem Jahr gibt es aber eine Neuerung: Die drei „Kindergarten-Opas“ haben jüngere Nachfolger gefunden: Georg Stubenvoll, Engelbert Hahn und Thomas Santjohanser haben sich freiwillig bereit erklärt, den Maibaum für den Kindergarten zu besorgen und die Organsisation übernommen.

Am kommenden Montag ist es dann soweit: Der Baum wird zum Kindergarten transportiert, gemeinsam mit den Kindern wird die Rinde geschält und der Baum mit all dem Krimskrams geschmückt, den die Kinder in den vergangenen Wochen zusammen getragen haben.

Ein neues Schild wird heuer für einen besonderen Hingucker sorgen: Weil die Kinder in den vergangenen Wochen Hühnereier im Kindergarten ausgebrütet und den kleinen Küken beim schlüpfen beobachtet haben und sie jetzt aufwachsen sehen, gibt es ein lustiges Schild in Eierform.

Die selbst gemalten Schilder strahlen in diesem Jahr buchstäblich wie neu: „Die Farben waren etwas verblasst, wir haben da etwas nachgebessert“, sagt Andrea Rieger. Für sie und ihr Team ist es Jahr für Jahr eine große Freude, die Maibaum-Aktion vorzubereiten. „Den Kindern macht das so großen Spaß. Und wenn unser Maibaum dann erstmal steht, sind wir alle gemeinsam stolz“, freut sich die Erzieherin schon.

Klar, dass es dann auch für die fleißigen, kleinen Helferinnen und Helfer noch eine deftige Brotzeit gibt. Und beim Maibaumfest am Sonntag, 6. Mai, wird dann mit den Eltern gemeinsam gefeiert. Und dann drücken alle gemeinsam ganz fest die Daumen, dass ihr Maibaum der strengen Jury auch in diesem Jahr wieder gefällt...

Wettbewerb Beim Maibaum-Wettbewerb sind die sieben Jury-Gruppen am Mittwoch, 2. Mai, ab 13 Uhr unterwegs, um die Bäume zu begutachten und Punkte zu verteilen. Die Sieger werden in der MZ veröffentlicht.

