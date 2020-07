vor 6 Min.

Brüder schlagen 23-Jährigen in Bad Wörishofen krankenhausreif

Ein Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Dorschhausen hat einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft eskaliert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zwei Brüder haben in Dorschhausen, einem Stadtteil von Bad Wörishofen, einen 23 Jahre alten Mann krankenhausreif geschlagen. Nach Angaben der Polizei waren die drei Männer am Sonntagnachmittag wegen einer Nichtigkeit in einer Gemeinschaftsunterkunft am Fischerweg in Streit geraten. Der 23-Jährige habe dabei einen der Brüder ins Gesicht geschlagen, berichtet die Polizei. Darauf hätten die 20 und 29 Jahre alten Brüder den Mann krankenhausreif geschlagen.

Der 23-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen alle drei Männer wegen Körperverletzung oder gefährlicher Körperverletzung. (mz)

