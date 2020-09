vor 32 Min.

Buntes Programm beim Elterncafé

Ab September können sich Eltern im Werkstattladen in Mindelheim wieder informieren und gemeinsam basteln

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Zahngesundheit, die Eltern-Kind-Beziehung, aber auch Basteln und Filzen stehen ab September auf dem Programm des Elterncafés. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Angebot der Schwangerenberatungsstelle und der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) am Landratsamt Unterallgäu. Zum Schutz der Gesundheit ist die Teilnehmerzahl begrenzt und die meisten Themen werden zweimal angeboten. Deshalb findet das Elterncafé jetzt jeden Dienstag statt, im Werkstattladen in Mindelheim, Maximilianstraße 51, von 10 bis 11.30 Uhr.

Hier das ganze Programm im Überblick:

l „Finanzielle Hilfen rund um die Geburt“ am 15. September und ein zweites Mal am 22. September: Julia Kuchenbaur von der Schwangerenberatung informiert.

l„Wenn Kinder nicht alles vertragen“ am 29. September und am 6. Oktober: „Was steckt dahinter? Abneigung, Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergie?“ Dieser Frage widmet sich Referentin Sonja Eichin, Diplom-Ökotrophologin. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt statt.

l„Gesund im Mund“ am 13. und 20. Oktober: Katharina Hailer gibt Tipps rund um Kinderzähne.

l„FliegenPilzAllerlei“ am 27. Oktober: Unter Anleitung von Angelika Geißler von der „WollFühlFactory“ filzen die Teilnehmer Fliegenpilze mit Nassfilztechnik und Nadelfilztechnik. Bitte eine scharfe Schere und zwei Handtücher mitbringen.

l „Verantwortungsvoller Umgang mit Fieber“ am 10. und 17. November: Gertrud Brenner, examinierte Krankenschwester, stellt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von altbewährten Hausmitteln bei Fieber bei den Jüngsten vor. Unter fachkundiger Anleitung erhalten die Teilnehmer praktische Tipps zu fiebersenkenden Maßnahmen.

l„Entwicklung vollzieht sich in Beziehung“ am 24. November und am 15. Dezember: Anette Mayrock-Albrecht, Diplom Psychologin referiert über die Bedeutsamkeit der Eltern-Kind-Bindung und deren Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern. l„Wir basteln Weihnachtsdekoration“ am 1. und 8. Dezember: Christel Lidel vom Werkstattladen Mindelheim leitet die Teilnehmer der Bastelstunde an.

l„Das Jahr geht zu Ende“ am 22. Dezember: Die Teilnehmer lassen das Jahr gemütlich ausklingen.

Die Teilnehmer der Veranstaltungen müssen Folgendes beachten: Nur fünf Mütter oder Väter mit Kindern im Alter von bis zu drei Jahren dürfen je Termin teilnehmen. Es darf jeweils nur ein Elternteil mitkommen. Ältere Geschwisterkinder müssen zuhause bleiben. Die Kinder werden nicht betreut. Es gibt keine Verpflegung. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, jeweils bis zum Montag vorher um 12 Uhr, unter der Telefonnummer 08261/995402. Das Angebot bleibt kostenlos. Bei jedem Termin ist auch weiterhin eine Fachkraft der Schwangerenberatungsstelle oder der KoKi anwesend, die für allgemeine Fragen rund ums Kind zur Verfügung steht und zum Beispiel bei Anträgen hilft. (mz)

