vor 55 Min.

Buslinien bald wieder ganz in Betrieb

Stadtwerke bereiten Ausweitung vor

In der Corona-Krise gibt es auch in Bad Wörishofen Einschränkungen, was die Möglichkeiten der Busanbindungen angeht. Das soll sich nun bald wieder ändern. Die Stadtwerke werden ab dem 30. Mai die Kur- und Thermenlinie wieder wie einst gewohnt nach Fahrplan anbieten. Das teilte die Werkleitung nun mit. Wer mitfahren will, muss aber Regeln zum Infektionsschutz beachten. Fahrgäste müssen sowohl an den Haltestellen sowie in den Bussen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. „Ansonsten ist die Beförderung in den Bussen nicht möglich“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. „Außerdem sollte nach Möglichkeit ein ausreichender Mindestabstand zu anderen Fahrgästen eingehalten werden.“

Es wird entsprechende Informationen an den Haltestellen und in den Bussen geben.

Wenn die Stadtwerke den normalien Linienbetrieb wieder aufnehmen, müssen die Fahrgäste auch wieder für den Transport bezahlen. „Die Beförderung auf allen Linien der Stadtwerke ist ab diesem Zeitpunkt wieder kostenpflichtig“, teilt die Werksleitung mit.

Der Ticketkauf ist ab dem 30. Mai auch wieder beim Fahrer des jeweiligen Busses möglich.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hatten die Stadtwerke die Kur- und Thermenlinie am 20. März komplett eingestellt. Lediglich die Stadtlinie verkehrte nach Fahrplan. Dafür war der Busverkehr seither in Bad Wörishofen kostenlos. (m.he)

