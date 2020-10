09:00 Uhr

Dämpfer für Pläne der Klinik Bad Wörishofen

Plus In dem bisherigen Schwesternwohnheim in Bad Wörishofen sollen Räume entstehen, die später einmal als Wohnungen vermietet werden sollen. Der Bauausschuss sieht das kritisch. So geht es nun weiter.

Von Wilhelm Unfried

Umbaupläne der Klinik Bad Wörishofen stoßen im Bauausschuss des Stadtrates nur zum Teil auf Wohlwollen. Der Grund dafür heißt: Vermietung. Dort, wo jetzt ein Schwesternwohnheim steht, will die Klinikleitung nämlich Wohnraum schaffen, der später komplett vermietet werden soll.

Die Kurklinik am Tannenbaum möchte in einem bestehenden Schwesternwohnheim 16 Patientenzimmer sowie sechs Einzimmer-Wohnungen zur externen Vermietung einrichten. Ein Grund sei, so Bernhard Oberstaller von der Bauverwaltung, der Umbau des Hauptklinikgebäudes. Die Klinikleitung beabsichtigte aber, später alle Wohnungen zu vermieten. Dieses Ansinnen stieß schon wegen der Zufahrtswege und wegen des gültigen Bebauungsplanes auf Ablehnung des gesamten Ausschusses.

Den Antrag zur Nutzungsänderung hatte die Deutsche Rentenversicherung Schwaben als Eigentümer der Klinik Bad Wörishofen gestellt. Es geht um das Gebäude Tannenbaum 14. Insgesamt stehen sechs Gebäude auf dem Areal der Klinik.

Oberstaller erinnerte an die Vorgeschichte. Die Klinik sei Mitte der 1950er Jahre wegen der besonderen Anforderungen an eine Kurklinik im Außenbereich genehmigt worden, zwischen dem damaligen Gasthof Tannenbaum und dem Weiler Schöneschach.

Ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1966 regelt, was in dem Gebiet Tannenbaum erlaubt ist

Es gilt der Bebauungsplan West aus dem Jahr 1966. Darin wurde die Klinik samt den Personalwohngebäuden Tannenbaum als bebaubare Flächen mit der Zweckbestimmung Sondergebiet für „Kurheime und Sanatorien“ aufgenommen. Und wichtig: In den derzeit gültigen Festsetzungen dieses Bebauungsplanes seien vor allem Wohnbauten als unzulässig aufgeführt, erläuterte Oberstaller. Ausnahmen gibt es nur, wenn solche Wohnbauten den zulässigen Nutzungen wie etwa Sanatorien, Kurbetrieb und der ärztlichen Versorgung dienen. Oberstaller dazu in seinen Ausführungen: „Damit wird deutlich hervorgehoben, dass eine Wohnsiedlung keinesfalls angestrebt wurde.“

Um dieses Gebäude auf dem Gelände der Klinik Bad Wörishofen geht es in den Planungen.

Die Verwaltung bezeichnete die Erschließung mit Kanal und Wasser als gesichert, die Straßenerschließung sei aber nur unzureichend. Die Straße sei in einem schlechten Zustand, eine Zufahrt aus Richtung Schöneschach deshalb nicht möglich.

Oberstaller baute dann noch eine Brücke: Nach einer angemessenen Sanierung der Zufahrtswege wären die öffentlichen Belange weitgehend ausgeräumt. Mit Blick auf den Wohnungsmangel in Bad Wörishofen könnte dann erneut darüber beraten werden, ob der Ausschuss einer externen Wohnungsnutzung zustimmen kann.

Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) unterstrich diese Einschätzung. Eine abschließende Beurteilung sei noch nicht möglich und weitere Erläuterungen notwendig. Der Umwandlung der Schwesternzimmer in Patientenzimmer für die Umbauphase stehe allerdings nichts im Wege. Dieser Auffassung schloss sich der Bauausschuss einstimmig an.

Bei einem Bauvorhaben in Kirchdorf fallen nicht nur die Doppel-Gauben durch

Ablehnend beschied der Bauausschuss auch eine Bauvoranfrage für ein Gebäude an der Kirchdorfer Schwedenstraße. Ein Bauherr möchte den Bau abreißen und an dieser Stelle einen Neubau mit vier Wohnungen, drei Fertiggaragen und drei Parkplätzen errichten. Knackpunkt: Dabei soll die Westseite gleich vier Dachgauben erhalten, die noch dazu in zwei Reihen direkt übereinander gebaut werden sollen.

Oberstaller sagte dazu, eine solche Gestaltung komme in Bad Wörishofen bislang nicht vor. Christine Waibl (CSU) wiederum zeigt sich von dieser Lösung „begeistert“. Oberstaller sagte, für das Gebiet gebe es keinen Bebauungsplan. Der beabsichtigte Bau füge sich nach Meinung der Verwaltung allerdings nicht in die nähere Umgebung ein. Die Dachgaubenanordnung sei überdimensioniert, die Stellplatzanordnung nicht praktikabel. Auch der Bauausschuss konnte sich dafür nicht erwärmen. Die Ablehnung erfolgte gegen eine Stimme.

