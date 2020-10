09:00 Uhr

Das FCW-Jubiläumsjahr, das ganz anders lief, als gedacht

Eigentlich wollten Bad Wörishofens Fußballer das „Hundertjährige“ feiern und einen Umbruch im Vorstand einleiten. Wie es nun kam.

Von Helmut Bader

Ein Wechsel in einigen Führungspositionen des FC Bad Wörishofen war eigentlich das Ziel der Verantwortlichen. Doch die Corona-Krise sorgte auch hier für eine andere Richtung – dafür steht auch das coronabedingt ausgefallene Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Vereines. Deshalb nahm auch die Jahresversammlung nun einen anderen Verlauf, als einst gedacht. Wer geht, wer bleibt, wer kommt - und wer die neuen Ehrenmitglieder sind, waren einige der wichtigsten Fragen dabei.

Bei der Jahresversammlung des FC Bad Wörishofen sollte eigentlich ein Generationswechsel eingeläutet werden. Bedingt durch die Corona-Krise blieb an entscheidenden Stellen aber fürs Erste alles, wie es ist. Das Team um Präsident Jürgen Thiemann trat doch noch einmal an und wurde auch deutlich wieder gewählt, für zwei weitere Jahre im Amt. Mit einem neuen sportlichen Leiter will der Verein aber Signale in Richtung der Jugendspieler senden.

Thiemann erinnerte an das so schwierige Fußballjahr, in dem nach der Winterpause alles der neuen Corona-Situation angepasst werden musste. Nicht zuletzt der Ausfall der geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten schmerzte besonders. Im sportlichen Bereich brachte Thiemann die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich durch das anstehende Nachrücken talentierter Jugendspieler eine Leistungssteigerung ergibt. Ludwig Krammer, der letztjährige Trainer der A-Junioren der JFG Wertachtal, wurde dazu zum neuen sportlichen Leiter gewählt.

Präsident Jürgen Thiemann bezeichnet die einstige Gründung der JFG Wertachtal als alternativlos

Die damalige Einführung und das Bestehen der JFG Wertachtal bezeichnete Thiemann als alternativlos für die Jugendarbeit.

Jugendleiter Heinz Pildner zeigte sich zufrieden damit, dass das Turnier der Kleinfeldmannschaften in der Dreifachturnhalle im März gerade noch durchgeführt werden konnte. 80 Kinder würden derzeit bei den E-, F- und G-Junioren betreut, von denen auch fast alle nach der Corona-Pause wieder am Ball seien.

Mit einem Verlust, der aber auf Grund der guten Rücklagen aufgefangen werden konnte, schloss nach den Ausführungen von Schatzmeister Hermann Kohler das Geschäftsjahr 2019. Die Liquiditätslage des Vereines ist laut Kohler aber stabil.

Langjährige Jugendtrainer sind (von links): Ludwig Krammer, Thomas Werner, Hüseyin Bektas, Carsten Meske, Marian Argintaru, Heinz Pildner und Christian Lang. Bild: Helmut Bader

Breiten Raum in der Versammlung nahm diesmal die Ehrung verdienter Mitglieder ein, die eigentlich im Rahmen des Jubiläums hätte stattfinden sollen. Sie wurden für ihre 60-jährige Mitgliedschaft Franz Osterrieder, Franz Lang, Rolf Thiemann, Günter Ledermann und Helmut Bader zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Goldene Vereinsnadel für 50 Jahre im Verein erhielten Richard Scharpf, Werner Büchele, Josef Holzheu, Ralph Senkevicius, Werner Scharpf, Eckhart Mangold, Gerhard Heiß und Bernhard Oberstaller. Seit 30 Jahren dabei ist Tobias Hunner. Weiterhin ausgezeichnet wurden langjährige Jugendtrainer. Mehr als 15 Jahre in diesem Ehrenamt aktiv ist Ludwig Krammer. Er erhielt das Verbandsehrenzeichen in Gold. Dieses in Silber konnten Carsten Meske, Heinz Pildner, Thomas Werner, Christian Lang, Hüseyin Bektas, Oliver Kessler und Marian Argintaru für ihre mehr als achtjährige Tätigkeit für die Jugend in Empfang nehmen. Außerdem verfügt der Verein über Funktionsträger, die lange Jahre im Vorstand mitwirkten. So gab es für Hermann Kohler, Oliver Sass und Armin Warschun das Verbandsehrenzeichen in Gold, während Jürgen Thiemann für seine über 40-jährige Tätigkeit im Verein die Verbandsehrenmedaille in Gold erhielt.

So setzt sich der neue Vorstand des FC Bad Wörishofen zusammen

Verabschiedet wurden von Thiemann die beiden „ewigen“ Beisitzer Peter Scharpf und Anton Büchele, sowie Armin Warschun. Letzterer hat sich im Verein über viele Jahre als Jugendtrainer, Sportlicher Leiter, Vorsitzender des Fördervereines und Betreuer des Sportheimes besonders große Verdienste erworben.

Der Vorstand des FC Bad Wörishofen mit (von links) Oliver Sass, Benedikt Singer, Heinz Pildner, Präsident Jürgen Thiemann und Hermann Kohler. Bild: Helmut Bader

Der neue Vorstand setzt sich folgendermaßen zusammen: Jürgen Thiemann (Vorsitzender), Benedikt Singer (2. Vorsitzender), Hermann Kohler (Schatzmeister), Oliver Sass (Geschäftsführer), Heinz Pildner (Jugendleiter), Boris Günther (2. Jugendleiter), Ludwig Krammer (Teammanager) Dominik Ohmann (stellvertretender Teammanager). André Warschun und Maximilian Geisler sind Vertreter der Aktiven, Helmut Bader (Ehrenamtsbeauftragter). Beisitzer sind Alexander Baum, Günther Dietrich, Johannes Dillian, Peter Mayer, Maxi Oberstaller und Cordula Pildner, Kassenprüfer Philipp Jäger und Achim Vornwald.

