vor 52 Min.

Das Unterallgäu Journal erscheint zum 20. Mal

Die kostenlose Zeitschrift zeigt die Schönheiten unserer Heimat.

Es soll ja vereinzelt immer noch Menschen geben, die nicht wissen, wie schön das Unterallgäu ist. Ihnen kann geholfen werden. Auf 164 Hochglanzseiten begeistert die aktuelle Ausgabe des Unterallgäu Journal für diese lebenswerte Region.

Noch nie war die Zeitschrift so vielfältig und so umfangreich, die heuer ein kleines Jubiläum begehen kann. Im Verlag Hans Högel KG/ Mindelheimer Zeitung erscheint das Freizeitjournal heuer zum 20. Mal.

Einen Schwerpunkt bilden reichhaltige Zeugnisse aus der Geschichte. So findet sich in dem Heft ein großzügig bebilderter Rundgang durch das Fuggerschloss Babenhausen. Auch den vielen Sammlungen ist ein Schwerpunkt gewidmet – vom Fliegermuseum in Bad Wörishofen bis zum Schwäbischen Turmuhrenmuseum in Mindelheim. Allein diese Tipps bieten eine Fülle an Anregungen für Ausflüge in der eigenen Region. Darunter sind auch kuriose Sammlerstücke.

Das Unterallgäu Journal enthält Ausflugs- und Einkehrtipps

Wen es mehr nach draußen zieht, der kann sich auf Entdeckungstour zu Türmen in der Region machen – vom Römerturm im Günztal bis Christoph-Scheiner-Turm in Markt Wald. Aber auch historische Türme werden vorgestellt, und zwar aus Memmingen und Mindelheim. Tipps für Radausflüge sind ebenso enthalten wie herrliche Gärten.

Für Gaumenfreunde enthält das Journal eine Fülle an Gaststättenempfehlungen. Da dürfte kein Wunsch offenbleiben. Und wer mal hinter die Kulissen blicken will – im Heft findet sich ein Bericht über die guten Geister des Steigenberger Hotels Der Sonnenhof aus Bad Wörishofen.

Überhaupt kommt der Genuss nicht zu kurz. Das Unterallgäu ist die Heimat von mehreren überregional bekannten Herstellern von Genussmitteln. Von Rapunzel in Legau bis Wild Maier oder Schwermer in Bad Wörishofen, von Storchenbrauerei in Pfaffenhausen bis Käserei St. Mang in Kammlach und Ehrmann in Oberschönegg.

Im Unterallgäu Journal finden sich auch jede Menge Veranstaltungstipps

Auch kulturelle Höhepunkte des Jahres 2019 finden sich. So macht ein Vorbericht Lust auf das 25. Festival der Nationen, das Ende September und Anfang Oktober mit Weltstars wieder in der Kneippstadt stattfindet. Promis dürfen da natürlich nicht fehlen.

Und wen es tatsächlich wider Erwarten doch mal in die Welt lockt, der findet in dem Heft einen Bericht über den Memminger Flughafen. Aber schon die Fotoreportage über hübsche Musikerinnen aus dem Unterallgäu dürfte die meisten wohl zum Bleiben veranlassen.

Das Unterallgäu Journal enthält auch die wichtigsten Veranstaltungstipps der Sommersaison. Ein Überblick über die Angebote der Städte und Gemeinden sowie der Museen und Sammlungen rundet das reich bebilderte Journal ab.

Das neue „Unterallgäu Journal“ ist kostenlos erhältlich in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung, im Landratsamt Unterallgäu, in den Kur- und Tourismusbüros, in den Gemeindeverwaltungen und an vielen weiteren Stellen im Landkreis. (jsto)

