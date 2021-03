Das Unterallgäu ist jetzt Gesundheitsregion plus

Minister Holetschek übergibt Förderplakette. Ziel ist die bestmögliche medizinische Versorgung in der Region.

Das Modell Gesundheitsregion plus im Freistaat wird weiter ausgebaut. Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek betonte anlässlich der Übergabe der Förderplakette für die Gesundheitsregion plus in Memmingen an Oberbürgermeister Manfred Schilder und Landrat Alex Eder: „Ich freue mich sehr, dass nun auch meine Heimatregion Unterallgäu-Memmingen zur Familie der Gesundheitsregionen plus gehört.“

Auch die pflegerische Versorgung soll verbessert werden

Oberstes Ziel der bayerischen Gesundheitspolitik sei es, die bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung für die Menschen sicherzustellen, und das flächendeckend. Gemeinsam mit den Kommunen soll dieses Ziel erreicht werden.

Das bayerische Gesundheitsministerium fördert seit 2015 Landkreise und kreisfreie Städte, die eine Gesundheitsregion plus bilden: Sie erhalten jeweils bis zu 250.000 Euro. Die Gesundheitsregion plus Unterallgäu-Memmingen erhält für vier Jahre 200.000 Euro.

Akteure in der Region sollen sich besser vernetzen können

Gemeinsam mit der Kommunalpolitik vernetzen die Gesundheitsregionen plus die Akteure aus dem Bereich Gesundheit und Pflege. Die Koordination übernimmt eine dafür eingerichtete Geschäftsstelle. Bis zum Sommer soll in Bayern insgesamt 56 Gesundheitsregionen plus geben, die 73 der 96 kreisfreien Städte und Landkreise abdecken. (mz)

Corona: Tourismus-Einbruch in Bad Wörishofen stärker als befürchtet