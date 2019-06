Das passiert gerade mit dem Mindelheimer Mesnerhaus

Plus Das Mesnerhaus ist derzeit eine große Baustelle. Nach vielen Jahren Leerstand ist jetzt eine Lösung für das Gebäude am Kirchplatz gefunden.

Was passiert mit dem lange Jahre ungenutzten und dringend sanierungsbedürftigen Mesnerhaus in der Pfarrstraße und wer weckt das historische Gebäude aus seinem Dornröschenschlaf? Diese Frage schwebte wie ein Damoklesschwert über der Pfarrgemeinde St. Stephan und erhitzte bisweilen auch die Gemüter der Bevölkerung. Nach langem Hin und Her wurde für die baugeschichtlich interessante Immobilie, deren Historie vermutlich mit der Gründung Mindelheims einhergeht, eine sinnvolle Lösung gefunden.

Die Gründung Pfarreiengemeinschaft Mindelheim gab dafür den Ausschlag. Um neun Kirchenstiftungen zu verwalten, kommt man nicht mehr ohne einen größeren Verwaltungsapparat, sprich neue, moderne Büroräume, ein zentrales Pfarrbüro und eine zusätzliche Priesterwohnung aus. „Eine gut organisierte und funktionierende Verwaltung ist absolut notwendig für eine große, aus acht Pfarreien, zwei Filialen und mehr als 50 Gotteshäusern bestehende Seelsorgeeinheit“, macht Dekan Andreas Straub deutlich. Dies sah auch Karl-Heinz Holl so. Für den Mindelheimer Architekt ist der Um- beziehungsweise Rückbau des historischen Mesnerhauses „eine echte Chance, das Gebäude ganz im Sinne der Altstadtsanierung einer zukunftsorientierten Funktion zuzuführen“.

Seit April wird das Mesnerhaus in Mindelheim saniert

Gesagt, getan: So wurde im April dieses Jahres mit der Sanierung des Gebäudes begonnen. „Zurück zu den früheren Strukturen“ gab der Architekt als Devise für die Bauarbeiter aus. Derzeit sind die Handwerker mit der Instandsetzung des Holztragewerks am Dachstuhl und mit der Restaurierung der Decken beschäftigt. Die 1815 eingezogene Mittelwand in dem dreigeschossigen Doppelhaus wurde bereits entfernt. Alte Stiegen werden durch ein neues Treppenhaus mit Aufzug ersetzt. Der Lift ermöglicht einen barrierefreien Zugang zu den oberen Etagen.

Dringend sanierungsbedürftig ist auch die Substanz des Hauses, dessen Installation und Elektrotechnik völlig veraltet ist. Während derzeit am Innenleben des Mesnerhauses mächtig gewerkelt und gefeilt wird, ändert sich an seinem äußeren Erscheinungsbild nichts. Das Öffnen zugemauerter Fenster ist die einzige kosmetische Maßnahme an der Fassade des Gebäudes, das vor mehr als 200 Jahren schon einmal umgebaut und in seinem Inneren geteilt sowohl als Schulhaus, wie auch als Pfarrzentrum, sprich Gemeinde- und Mesnerwohnung herhalten musste.

1,5 Millionen Euro soll das Bauprojekt an Mindelheims Kirchplatz kosten

„Wenn die Bauarbeiten planmäßig weiterlaufen, können die Gerüste zu Beginn des Weihnachtsmarktes abgebaut werden“, hofft Architekt Holl. Mit der Fertigstellung des vom Landesamt für Denkmalpflege begleiteten und mit 1,5 Millionen Euro veranschlagten Bauprojekts ist bis Februar 2020 zu rechnen. Die Finanzierung scheint gesichert. Kirchenpfleger Hubert Säuberlich und Thomas Weinzierl, der Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaft, hoffen mit Dekan Straub nun auf eine großzügige finanzielle Unterstützung durch die Bischöfliche Finanzkammer. Sie freuen sich zudem über einen Zuschuss aus dem Topf der Städtebauförderung.

Dekan Andreas Straub ist sich indes sicher, dass das aus Gruftkapelle, Benefiziatenhäusern, Kloster und Stadtpfarrkirche bestehende „einmalig schöne, historische Ensemble“ mächtig vom Rückbau des Mesnerhauses profitiert. „Wir nehmen für die wunderschöne Stadt Mindelheim bewusst viel Geld in die Hand, weil wir uns bewusst sind, dass die Frundsbergstadt ohne ihre kirchlichen Bauwerke lange nicht so attraktiv wäre“, bemerkte der Geistliche nach einer Baustellenbegehung. „Diese historischen Gebäude der Nachwelt zu erhalten, sie sinnvoll zu nutzen und mit kirchlichem Leben zu erfüllen“, sei eine Pflichtaufgabe.