vor 57 Min.

Der Held vom Schwarzen Meer

Peter Orloff bei seinem Auftritt in Bad Wörishofen.

Peter Orloff ging als jüngster Sänger aller Kosakenchöre in die Geschichte ein – und hat nun in Bad Wörishofen Grund zum Feiern.

Von Maria Schmid

Der kleine Junge sitzt auf dem Rücksitz eines Busses und hat einen großen Traum: Später einmal möchte er auch diese schwarze Uniform tragen. Später einmal möchte er auch die ihm längst vertrauten Lieder singen, die Lieder seiner Heimat Russland.

Die Träume dieses kleinen Jungen gingen später in Erfüllung. Peter Orloff, Sohn des Theologen und Gesamtleiters des Schwarzmeer Kosaken-Chores, ging als 14-jähriger, jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt, in die Geschichte des weltberühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores ein. Dass er eines Tages in die großen Fußstapfen seines Vaters als Ataman, als Leiter dieses Chores treten würde, das wurde für ihn erst 1993 Wirklichkeit. Zuvor war Peter Orloff ein berühmter Schlagersänger. Der Nachfahre eines der mächtigsten Männer des Russischen Reiches, General Grigorij Orloff, den sie wegen seiner heimlichen Ehe mit der Zarin Katharina II. den „Kaiser der Nacht“ nannten, wurde Peter Orloff der „König der Hitparaden“. Er sagt von sich selbst: „Ich habe ein deutsches Herz und eine russische Seele“. Inzwischen ist er seit 25 Jahren Leiter des Schwarzmeer Kosaken-Chores.

Stimmgewaltiger Auftritt in Bad Wörishofens Pfarrkirche

Man könnte zum Chor auch sagen: „80 Jahre und kein bisschen leise!“ Dieses Jubiläum begeht der Chor in diesem Jahr, unter anderem mit einem Konzert in Bad Wörishofen. Stimmgewaltig sind die Mitglieder des Chores. Vom höchsten Männer-Sopran mit Ugor Ishchak bis zum tiefsten Bass mit Peter Orloffs Stellvertreter, Stefan Arininsky, vom goldenen Tenor von Vladimir Juzmenko bis zum „rauchigen“ Bariton von Bassbalalaika spielenden Slava Kripakov, die Bandbreite ist ein perfektes, sehr homogenes Klangbild. Igor Ishchak aus Kiew beherrscht den Sopran, die höchste Stimmlage, perfekt.

Natürlich fehlten auch in diesem Konzert solistische Einlagen mit Peter Orloff im kräftigen Baritonton nicht. Waren es im ersten Teil des Konzertes vor allem religiöse Werke wie das „Vater unser“ von Nikolai Rimsky-Korsakow, gab es später auch andere Werke wie das grandiose „Nessun dorma“ aus der Oper „Turandot“, hervorragend interpretiert von Wladimir Kuzmenko. Die Orloff-Fans in Bad Wörishofen waren begeistert.

