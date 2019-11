vor 36 Min.

Der Türkheimer Christbaum im Anflug auf den Weihnachtsmarkt

Ist das nicht ein schöner Christbaum? Der zehn Meter hohe Baum steht an den beiden kommenden Adventswochenenden im Mittelpunkt.

Bis vor kurzem zierte sie noch einen Garten in Türkheim – jetzt ziert die zehn Meter hohe Tanne den Schloßplatz vor dem Türkheimer Rathaus und bildet den stimmungsvollen Hingucker für den Türkheimer Weihnachtsmarkt, der am kommenden Samstag um 16 Uhr eröffnet wird. Mit Lkw und Kran wurde der Baum zum Schloßplatz transportiert, Am ersten und zweiten Adventswochenende lädt der beliebte Weihnachtsmarkt jeweils samstags (16 bis 20 Uhr) und sonntags (15 bis 20 Uhr) zum Besuch ein.

