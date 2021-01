vor 17 Min.

Der neue Prodekan punktet mit Charme und Hartnäckigkeit

Der Ettringer Pfarrer Pater Michael Darlyvilla wurde von Bischof Bertram Meier zum Prodekan ernannt. Was das neue Amt für den beliebten Geistlichen bedeutet.

Von Franz Issing

Gesucht wurde ein Priester mit viel Erfahrung in der Seelsorge, ein guter Hirte, der leidenschaftlich für den Glauben eintritt und den Menschen freundlich begegnet. Pater Michael Darlyvilla, der seit 22 Jahren in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Ettringen den Weinberg des Herrn bestellt, erfüllt all diese Voraussetzungen. Um das Engagement des indischen Ordensmannes im Habit des Prämonstratenser-Ordens weiß auch Bischof Bertram Meier. Der ernannte den Pfarrer von St. Martin in Ettringen kürzlich zum Stellvertreter von Dekan Andreas Straub.

Schon einmal war Pater Michael aus Ettringen die "rechte Hand" des Dekans

Der neue Prodekan bringt für seine neue Aufgabe große Erfahrung mit. War Pater Michael, doch schon in den Jahren 2002 bis 2008 die „rechte Hand“ von Dekan Manfred Arnold und musste nach dessen plötzlichen Tod für kurze Zeit auch das Amt des Dekans übernehmen. In beiden Ämtern hat der indische Priester viele Pfarreien visitiert und auch mit Pfarrgemeinderäten und Kirchenverwaltungen verhandelt.

Als erneut eine Wiederwahl zum Prodekan anstand, winkte Pater Michael aus gutem Grund ab. Er wurde mit der Leitung der Ordensgemeinschaft der indischen Prämonstratenser in Deutschland beauftragt und war damit voll ausgelastet. „Mit dem Amt des Prodekans sollte ein jüngerer Priester beauftragt werden“ argumentierte er damals.

Doch damit war für den rührigen Seelsorger noch lange nicht aller Tage Abend. Nachdem Pater Eli, Leiter der PG Dirlewang im September 2020 von seinem Orden nach Indien abberufen wurde, war auch das Amt des Prodekans wieder vakant.

Für die Priester, Diakone, pastoralen Mitarbeiter, wie auch den Vorstand des Dekanatsrates und Generalvikar Harald Heinrich kam als Nachfolger für Pater Eli nur ein Mann infrage: Der Pfarrer von Ettringen. Der willigte auch gleich ein und versicherte: „Ich bin gerne im Bistum Augsburg tätig, weil ich in vielen Bereichen von der Diözese bestens unterstützt werde“. Der Ettringer Seelsorger freut sich sehr auf seine neue Aufgabe und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Dekan Straub. Mit einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit und viel Charme will er die Priester und und Mitarbeiter im Dekanat für sich gewinnen. In der Ettringer PG ist ihm dies zweifellos gelungen.

Pater Michael hofft, wie er es von den Bürgermeistern Robert Sturm und Peter Wachler gewohnt ist, dass auch die übrigen Rathauschefs und die Vereine im Dekanat Mindelheim mit ihren sieben Pfarrgemeinschaften mit ihm an einem Strick ziehen. Er gibt sich dabei felsenfest überzeugt: „Bei der Verkündigung des Glaubens und bei allen Bemühungen um das Wohl der Menschen können wir nur gemeinsam etwas erreichen und in Corona-Zeiten Trost spenden.

Pater Michael liest gerne in seiner handgeschriebenen Bibel. Der gebürtige Inder feiert am Sonntag in seiner Pfarrgemeinde in Ettringen sein Silbernes Priesterjubiläum. Längst ist er heimisch geworden in Ettringen und dem Unterallgäu – nur mit dem hiesigen Dialekt hat er noch so seine Schwierigkeiten. Bild: Franz Issing

Mit seinem großen Vorbild Mahatma Gandhi, der Gewaltlosigkeit predigte und sein Land in die Unabhängigkeit führte. Ist sich Pater Michael einig: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, der Friede ist der Weg“. Dieses Zitat, hat den indischen Seelsorger schon während seines Philosophie-Studiums fasziniert. Kein Wunder daher, dass der neue und alte Prodekan aus der Vita des indischen „Nationalvaters“ viele seiner Impulse zieht.

Gelegentlich überkommt den Inder das Heimweh

In einem Gespräch mit der MZ verhehlt Pater Michael (OPREM) nicht, dass ihn gelegentlich das Heimweh überfällt. Das ist angesichts seines halben Lebens in der Fremde nur verständlich und auch dass er seinen Ruhestand in der Heimat verbringen will. Doch noch ist es nicht soweit. Große Aufgaben warten auf ihn und Dekan Andreas Straub ist bereits voll des Lobes für seinen Stellvertreter, von dem er sich einige Entlastung verspricht. Er bescheinigt seinem Prodekan: „Er bringt sehr viel Kompetenz und Erfahrung für dieses Amt mit und genießt bei Geistlichen sowie pastoralen und ehrenamtlichen Mitarbeitern gleichermaßen großes Vertrauen“.

Und welche Aufgaben warten nun auf Pater Michael? Er unterstützt Dekan Straub bei der Leitung und Verwaltung des Dekanats und vertritt ihn, wenn der Termine selbst nicht wahrnehmen kann. Zudem berät er und hilft ihm Veranstaltungen auf Dekanatsebene zu organisieren.

Vor allem, wenn es darum geht, ein Halbjahresprogramm für die regelmäßigen Treffen der Geistlichen und deren Mitarbeiter zu organisieren.

Als Prodekan ist Pater Michael auch Mitglied im Vorstand des Pastoralrates, des gewählten Laiengremiums für das Dekanat.

