11:23 Uhr

Deutscher Multimediapreis für junge Bloggerin

Die 16-jährige Mila Hölzle aus Stockheim wird für ihr „Haus der bunten Bücher“ in Dresden mit dem Hauptpreis bedacht.

Großer Tag für Mila Hölzle: Die junge Stockheimerin hat beim Deutschen Multimediapreis mb21 den Hauptpreis erhalten. Beim Medienfestival in Dresden wurden talentierte Medienmacher aus ganz Deutschland ausgezeichnet. Die 16-jährige Mila Hölzle erhielt für ihr Online-Projekt „Das Haus der bunten Bücher“ ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Die Preisverleihung fand im Emanuel-Goldberg-Saal in den Technischen Sammlungen Dresden statt. Gewürdigt wurden junge Medienmacher im Alter von 7 bis 25 Jahren, deren außergewöhnliche Ideen und Leistungen ein breites Spektrum an Medienformaten abdeckten: Neben den Stopptrick-Produktionen der jüngsten Teilnehmer überzeugten Podcasts, Games, Installationen, Software-Entwicklungen, Blogs, Robotik-Arbeiten und kreative Performances die Wettbewerbs-Jury. Diese Vielfalt wurde dem diesjährigen Jahresthema „Irgendwas mit Medien!“ gerecht. Aus insgesamt 220 Einreichungen setzten sich nur 15 Wettbewerbsbeiträge durch. In vier verschiedenen Altersgruppen sowie drei Sonderkategorien wurden Preise im Gesamtwert von 11.000 Euro verliehen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Multimediapreises stehen beim Medienfestival das ganze Wochenende lang im Mittelpunkt. Sie präsentieren ihre Arbeiten dem Publikum, beantworten Fragen zu ihren Projekten und stellen sich dem kritischen Diskurs. Gefördert wird der Preis Bundesfamilienministerium. (mz)

