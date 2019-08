vor 18 Min.

Die Dachsanierung beim „Rappen“ in Mindelheim beginnt

Die Dachsanierung des Rappen in Mindelheim hat begonnen.

Melanie Springer-Restle will die alte Wirtschaft "Rappen" in Mindelheim wiederbeleben. Nun beginnt die Dachsanierung des Denkmals.

Von Melanie Lippl

Seit gut 15 Jahren steht die Gaststätte „Rappen“ in der Mindelheimer Kappelgasse 2 leer. Melanie Springer-Restle hat sich in das Haus verliebt und will es wieder zum Leben erwecken. Oben sollen Wohnungen entstehen, im Erdgeschoss eine Begegnungsstätte mit Ausschank und einfachen Gerichten.

Mehrere Jahre hat es in den Rappen in Mindelheim hineingeregnet

Eine „urige Boazn“ stellt sich die Hausbesitzerin vor. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg: Über die Baugenehmigung wird derzeit noch entschieden, doch immerhin konnte nun mit der Dachsanierung begonnen werden. Mehrere Jahre hat es in das Haus hineingeregnet, sodass die Decken teils instabil geworden sind und stellenweise sogar der Putz herunterkam.

Die Sanierung wird sich über mehrere Wochen hinziehen. Der historische Dachstuhl des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes soll weitestgehend erhalten werden.

