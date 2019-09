vor 18 Min.

Die Mindelheimer Altstadtnacht wird volljährig

Tausende Besucher lassen sich vom bunten Programm der Mindelheimer Altstadtnacht begeistern.

Von Maria Schmid

Gratulation! Die Altstadtnacht Mindelheim hat es geschafft. Sie wurde volljährig – und feierte diesen besonderen Geburtstag mit enorm vielen Gästen. Ein Glückstag für alle Beteiligten, dieser Freitag, der 13. Die Besucher hatten ihre helle Freude an den ihnen gebotenen, äußerst vielfältigen Attraktionen. Da funkelten nicht nur die Sterne am wolkenlosen Septemberhimmel. Auch der Mann im Mond schaute schmunzelnd auf alle herab.

104 Bilder So schön war es bei der Mindelheimer Altstadtnacht Bild: Maria Schmid und Andreas Zündt

Zum vollkommenen Glück fehlten nur noch die schillernden Sterne eines Abschlussfeuerwerkes. Doch dafür strahlten die Augen der Besucher umso mehr. Alle ihre Sinne wurden angesprochen. Die Stadt Mindelheim als Gastgeberin hatte nicht zu viel versprochen. Sie bot so viel, dass die Gäste aus der Vielzahl der Veranstaltungen ihre Lieblingsthemen heraussuchen mussten, da viele zur selben Zeit stattfanden. Ganz gleich, ob sie lieber ein Konzert, eine Tanzveranstaltung, einen Bastelkurs, einen Clown oder eine Modenschau erleben, in die Geschichte der Stadt eintauchen oder Akrobatik sehen wollten, für jeden Geschmack war etwas dabei – natürlich auch im gastronomischen Bereich.

Bei der Mindelheimer Altstadtnacht ließ das bunte Programm keine Wünsche offen

Doch nicht nur die kulinarischen Angebote ließen keine Wünsche offen. Musik war das Zauberwort und das in allen Facetten. Ob Gesang oder instrumental, in den Kirchen, im Pfarrsaal oder als Straßenmusikanten, sie alle gaben ihr Bestes und sorgten für hervorragende Unterhaltung. Für Ruheoasen im Trubel auf den Straßen sorgte etwa der erst 15-jährige Jonas Streitel, der im übervoll besetzten Silvestersaal sein herausragendes Können am Flügel zeigte. Zu den musikalischen Höhepunkten gehörten auch die „Engelsstimmen“ in St. Stephan. Flotte Weisen spielte Elias Prinz im Salon mit seinen beiden Musikern. In Urlaubsstimmung für die „Grüne Insel“ brachten die „Irish Folk“-Interpreten im Foyer des Forums. Hier alle aufzuzählen, die für die äußerst gute Stimmung sorgten, würde jedoch den Rahmen sprengen.

Schon der Anfang des Festes war grandios. Unter kräftigen Trommelschlägen marschierten die Fahnenschwinger auf den Marienplatz. Sie überboten sich mit ihren schwungvollen Darbietungen. Dabei warfen die neun Akteure ihre Fahnen in die Luft, um sie punktgenau wieder aufzufangen. Da hieß es für die Zuschauer, den richtigen Abstand zu halten, und zwischendurch und zum Schluss kräftig zu applaudieren. Da gleichzeitig der Plärrer seine Tore geöffnet hatte, wanderten die Besucher immer wieder von dort in die Altstadt und zurück. Dabei konnten sie auch beobachten, wie die Röcke und Petticoats der Square-Dance-Teilnehmerinnen flogen. Den krönenden Abschluss bildete das Bigband-Projekt unter der Leitung von Robert Hartmann. Er brachte Musiker der Stadtkapelle Mindelheim und der Musikschule auf die Bühne am Unteren Tor und ließ die Altstadtnacht damit „Bes(c)wingt“ ausklingen.

