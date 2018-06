vor 33 Min.

Die Stadt will die Sperrzeit lockern

Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat, einmal im Monat eine „lange Nacht der Kneipen“ zu ermöglichen. Das Angebot für junge Erwachsene soll verbessert werden

Von Johann Stoll

Der Stadtrat denkt darüber nach, die Sperrzeiten für Nachtschwärmer zu lockern. Ganz aufgeben wollen die Kommunalpolitiker das geltende Regelwerk aber offenbar nicht. Der Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss empfahl dem Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung, den Mindelheimer Gastronomen einmal im Monat an einem Samstag eine „lange Nacht der Kneipen“ zu ermöglichen.

Konkret wäre an solchen Tagen dann um 4 Uhr Sperrstunde und nicht um 3 Uhr. Im Ausschuss gab es eine Gegenstimme, wie Bürgermeister Stephan Winter auf Anfrage mitteilte. Der Stadtrat befasst sich mit dem Thema am Montag, 25. Juni, 18.30 Uhr im öffentlichen Teil.

Wunsch nach einem Tanzlokal

Interesse an verlängerten Öffnungszeiten haben die Wirte. Am 12. April hatte die Stadt alle Eventveranstalter und Gastronomen aus Mindelheim zu einem Runden Tisch eingeladen. Von 54 Eingeladenen waren 21 gekommen. Auf diesem Treffen war nach ausgiebiger Diskussion der Wunsch entstanden, den Gaststätten zumindest einmal im Monat am Wochenende einen Betrieb über 3 Uhr hinaus zu ermöglichen. Das sagte Ute Bergmaier vom Sachgebiet Soziale Angelegenheiten vor dem Ausschuss.

Bisher gilt: Von Sonntag bis Donnerstag müssen die gastronomischen Betriebe in Mindelheim um 2 Uhr nachts schließen. Am Freitag und Samstag ist um 3 Uhr Schluss.

Mehr Leben für Mindelheim wünschen sich aber nicht nur die Betriebe. Auch die Initiative „Remidemni“ von Markus Putz setzt sich für mehr Jugendkultur in Mindelheim ein und begrüßt eine Lockerung der Schließzeiten. Vor allem der Wunsch nach einer Diskothek ist groß unter jungen Erwachsenen. Ein Betreiber eines Tanzlokals oder einer Diskothek wird sich aber nach Überzeugung von Bürgermeister Winter aber nie für Mindelheim interessieren, sollten weiter die alten Sperrzeiten gelten.

Das Hauptproblem allerdings ist ein anderes: Es gibt schlicht kein Grundstück oder ein geeignetes Gebäude für eine Diskothek, betonte Winter im Gespräch mit der MZ. Bei den Stadträten herrschte Einigkeit darüber, dass ein solches Lokal keinesfalls in der Innenstadt angesiedelt werden kann. Dafür kommt nur das Gewerbegebiet in Frage.

Im Freien endet das Vergnügen um 22 Uhr

Bei Gaststätten mit Außengastronomie gilt nicht die Sperrzeitverordnung, sondern das Immisionsschutzrecht. Nach der Technischen Anleitung TA Lärm darf ein bestimmter Geräuschpegel nicht überschritten werden. Um 22 Uhr muss deshalb der Betrieb im Freien enden.

Biergärten wiederum genießen nach der Bayerischen Biergartenverordnung einen Sonderstatus. Bei ihnen endet der Betrieb spätestens um 23 Uhr. Um 22.30 Uhr muss der Ausschank beziehungsweise die Ausgabe von Getränken und Speisen beendet sein. Laut Winter gibt es in Mindelheim nur einen klassischen Biergarten, und zwar den Reichsadler.

Auf Antrag bei Landratsamt können Wirte für ihre Außenbewirtschaftung übrigens beantragen, dass der Betrieb eine Stunde länger laufen kann. Stephan Winter ist auch bereit, weiteres zu probieren. Er will den Wirten ermöglichen, zweimal im Jahr bis 24 Uhr im Freien zu bewirtschaften. Das soll so unbürokratisch wie möglich gehen.

Ein vielstimmiger Stadtrat

Im Ausschuss ist laut Winter ausführlich über mögliche unschöne Begleiterscheinungen von verkürzten Sperrstunden gesprochen worden. Anwohner haben die Sorge, dass mit zunehmendem Alkoholkonsum nicht nur der Lärmpegel steigt, sondern auch die Sachbeschädigungen zunehmen werden. Die Meinungen unter den Stadträten waren vielschichtig. Die einen meinten, die Stadt solle das Feiern ermöglichen. Andere sagten, ab 2, 3 Uhr gebe es eh kaum noch Umsatz. Und Dritte erzählten, ihre Kinder würden erst um 23 oder 24 Uhr weggehen. Es sei heute eben so, dass erst zu später Stunde ausgegangen werde.

Bei Festzelten übrigens gilt landkreisweit: Um 2 Uhr ist Schluss. In der Faschingszeit gilt 3 Uhr.

