Die Telefondrähte glühen in der Corona-Krise

Plus Verunsicherte Selbstständige und Arbeitnehmer suchen bei Steuerberatern Rat. Jens Hemberger fordert einen Schuldenschnitt für den Mittelstand.

Die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben das Leben insbesondere auch das wirtschaftliche Leben und die wirtschaftlichen Aussichten von vielen Unterallgäuer Bürgerinnen und Bürgern verändert. So haben die ersten Unternehmer auch im Unterallgäu damit begonnen Mitarbeiter freizustellen. Wir haben mit Steuerberater und Rechtsanwalt Jens Hemberger, Geschäftsführer der Werttreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft in Bad Wörishofen, gesprochen, welche Erfahrungen er bisher gesammelt hat.

Die Coronakrise stellt uns vor große Herausforderungen. Wie hat sich Ihr Alltag verändert?

Jens Hemberger: Unser Büroalltag hat sich natürlich verändert. Einige Mitarbeiter sind im Home-Office, die Arbeitszeiten unserer Azubis wurden der Situation angepasst. So konnten wir die persönlichen Kontakte auf ein Minimum reduzieren, indem jeder Mitarbeiter nun ein eigenes Büro hat. Ein persönlicher Mandantenkontakt findet nur noch per Videokonferenz oder telefonisch statt. Dank der Umstellung auf Digitalisierung haben wir keine Probleme, den Kontakt zu den Mandanten zu halten. Dies ist wichtig, um die Bedürfnisse der Mandanten abzufragen und individuelle Lösungen erarbeiten zu können. Aufgrund der aktuellen Situation ergibt sich derzeit bei allen Unternehmern die Frage, wie die notwendige Liquidität erhalten bleiben kann. Daneben gilt es jedoch auch die „tagtäglich“ anfallenden Aufträge, wie die Erstellung der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen fristgerecht zu bewältigen. Das heißt also: Wir sind stark gefordert und würden gerne Stellen aufbauen.

Welche konkreten Hilfen sind heute gefragt?

Jens Hemberger: Unsere Mandantenstruktur deckt fast alle in unserer Gesellschaft vertretenen Branchen und Berufsgruppen ab. Ob Freiberufler oder Kapitalgesellschaft, Handwerker, Gastronom, Einzelhändler oder Autohändler, ob Kleinstunternehmer oder Mittelständler – egal wo in Deutschland – die Erhaltung der Liquidität ist derzeit oberstes Ziel. Dazu wurden seitens der Politik zahlreiche Maßnahmen bereitgestellt. Es gilt nun aus diesen Möglichkeiten das richtige Konzept für den Mandanten zu gestalten. Nicht jeder kann Soforthilfe beantragen. Da ist man auch ganz schnell im Subventionsbetrug. Die Beantragung von Kurzarbeitergeld ist eine gute Maßnahme, um seine Mitarbeiter nicht kündigen zu müssen. Steuerstundungen, Vollstreckungsaufschübe sind kurzfristig tolle Maßnahmen, müssen aber auch irgendwann bezahlt werden. Dann muss die notwendige Liquidität aber auch da sein. Liquiditätspläne müssen erarbeitet werden, Darlehensanträge gestellt…

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft?

Jens Hemberger: Momentan ist nicht abzusehen, wie groß und wie tief greifend diese Krise noch wird. Es ist noch nicht absehbar, wann wieder zu einem normalen Leben zurückgekehrt werden kann. Für die Kleinst- und Kleinunternehmer ist das natürlich eine echte Katastrophe. Ob Gastronom oder Hotelier, ob Friseur oder Handwerker in den allermeisten Fällen haben diese keine großen finanziellen Rücklagen. Sie haben aber trotzdem die Verantwortung für ihre Mitarbeiter, sie sind die treibenden Finanziers unserer Sportvereine, sie sind die Stützen jeder regionalen Gesellschaft unseres regionalen Lebens. Diese Unternehmer, die hier das volle Risiko tragen, müssen am Ende die Chance haben weiter zu machen, um weiterhin die Stütze unserer Gesellschaft sein zu können. Dies wird nur möglich sein, wenn es am Schluss einen Schuldenschnitt gibt. Ansonsten würgen wir unseren Wohlstand ab.

Kann die Krise auch positive Auswirkungen haben?

Jens Hemberger: Ich gehe natürlich davon aus, dass es auch Gewinner geben wird. Wie die Mindelheimer Zeitung berichtet hat, planen schon jetzt einige Unterallgäuer Unternehmen Kündigungen. Es gibt aber auch Betriebe, die durch die Krise profitieren. Hersteller und Anbieter von Indoorsportgeräten wie zum Beispiel Indoor-Golf oder Indoor-Cycling oder auch Anbieter von Computerspielen, der Onlinehandel und ähnliche Branchen werden weiterhin gute Geschäfte machen und vielleicht auch einen entsprechend erhöhten Personalbedarf entwickeln.