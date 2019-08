13:46 Uhr

Diebe zapfen Diesel ab und stehlen Baggerschaufel

In Markt Rettenbach waren Diebe unterwegs.

Auf gleich zwei Baustellen waren Diebe in Markt Rettenbach unterwegs. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Von Ulf Lippmann

Diebe waren auf zwei Baustellen in Markt Rettenbach unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, zapften die Täter auf einer Baustelle in der Gewerbestraße rund 250 Liter Diesel aus einem Bagger ab und stahlen von einer anderen in der Schwesternstraße eine Baggerschaufel.

Nach Diebstahl in Markt Rettenbach: Polizei sucht Zeugen

Die Diebstähle ereigneten sich bereits am vergangenen Wochenende. Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) sucht Zeugen, die, etwas beobachtet haben.

