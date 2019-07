vor 41 Min.

Diebestour in der Therme

Badegäste ließen Geldbörsen unbeaufsichtigt. Kompletter Spind-Inhalt samt Autoschlüssel gestohlen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Eine Diebestour in der Therme Bad Wörishofen ruft die Polizei auf den Plan. Am Sonntagnachmittag kam es in dem Großbad zu mehreren Diebstählen. Der oder die Täter machten leichte Beute, da sie unter anderem mehrere Geldbörsen stahlen, welche von den Thermenbesuchern lediglich in deren Badetaschen mit sich geführt oder unbeaufsichtigt im Badebereich zurückgelassen wurden. So berichtet es die Polizei.

In einem Fall wurde der Spindschlüssel aus einer Badetasche entwendet und anschließend der komplette Inhalt des Spinds mitsamt der Kleidung, des Autoschlüssels und des Geldbeutels gestohlen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die womöglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08247/9680-0 an die Polizei Bad Wörishofen zu wenden. (mz)

