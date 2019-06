06:00 Uhr

Diese Überraschung erwartet die Besucher des Marktfests

Was das wohl einmal wird? Das fragte man sich im Februar in Markt Wald.

Im Februar war noch nicht klar, was das für ein Gefährt werden sollte. Wir verraten, was die Markt Walder zum Marktfest geplant haben.

Von Sandra Baumberger

Im Februar konnte man beim besten Willen noch nicht erahnen, was das für ein Gefährt werden sollte, das André Schubert, Musiker bei der Oberneufnacher „Humpa Bumpa Revolution“ und Leiter der Markt Walder Klangwerkstatt, da aus seinem Schuppen zog. Verraten hat er damals nur, dass der Wagen wesentlicher Bestandteil einer Mini-Oper in drei Akten sein wird, die die „Humpa Bumpa Revolution“ beim historischen Marktfest in Markt Wald an den beiden Festwochenenden vom 28. bis zum 30. Juni und vom 5. bis zum 7. Juli aufführen will.

Die Mini-Oper wird an den Samstagen beim Marktfest in Markt Wald zu sehen sein

Doch das zweite Bild lässt keine Zweifel mehr offen: André Schubert (links) und Stefan Klaus, Vorsitzender der „Humpa Bumpa Revolution“, grüßen fröhlich unter einem waschechten trojanischen Pudel hervor. Zu sehen ist die musikalische Klamaukgeschichte an den beiden Samstagen jeweils um 18.30 Uhr.

In „Der trojanische Briggala Pudel“ spielt aber nicht nur dieser eine wichtige Rolle, auch Georg von Frundsberg höchstselbst und der Astronom Christoph Scheiner sind mit von der Partie. Außerdem gibt es eine Liebesgeschichte und auch die Kampfszenen sollen nicht zu kurz kommen. Der Eintritt zu den Aufführungen ist – wie beim gesamten historischen Marktfest mit Bauernmarkt, Handwerksvorführungen und buntem Lagerleben entlang der Markt Walder Hauptstraße – übrigens frei.

Hier erfahren Sie noch mehr über das anstehende Marktfest in Markt Wald:

Beim Marktfest in Markt Wald fliegen die Pfeile

Sogar Frundsberg kommt nach Markt Wald

Der Countdown fürs historische Marktfest läuft

Themen Folgen