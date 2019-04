23.04.2019

Dieses Kennzeichen wird immer mehr zur Marke

Die Gruppe „MN – TZ 4“ besteht momentan aus 23 jungen Musikern im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. Zum mittlerweile zweiten Mal lud die Jugendkapelle zu ihrem eigenen Konzert in die Festhalle in Mattsies ein.

Die Jugendkapelle „MN – TZ 4“ bestreitet zum zweiten Mal allein ein Konzert – und überzeugt

Das Kennzeichen „MN – TZ 4“ ist wohl schon einigen bekannt – denn so nennt sich die Jugendkapelle der Musikvereine Mattsies, Nassenbeuren, Tussenhausen und Zaisertshofen, die 2013 gegründet wurde. Die Gruppe besteht momentan aus 23 jungen Musikern zwischen zehn und 16 Jahren und sie hat zum mittlerweile zweiten Mal zu ihrem eigenen Konzert in die Festhalle in Mattsies eingeladen. Unter der Leitung ihrer neuen Dirigentin Carolin Ulmer haben die Jugendlichen ein tolles und abwechslungsreiches Konzert einstudiert. Willkommen hieß die Jugendkapelle die Besucher mit dem Stück „Party Rock Anthem“ der Hip-Hop Band LMFO.

Mit dem Ruf „Wiiilmaaa“ wurden die Zuschauer anschließend in die Stadt Steintal, wo die bekannte Familie Feuerstein gemeinsam mit Säbelzahntigern, Mammuts und Dinosauriern lebte, entführt. Sie genossen auf der Reise zu Fred, Wilma und Co. das Stück „Meet the Flinstones“. Auch im nächsten Stück „A Prehistoric Suite“ verließen die Jungmusiker die Welt der Dinosaurier noch nicht und stellten den Zuschauern in vier Sätzen den Stegosaurus, Brontosaurus, Pterodactylus und den Tyrannosaurus vor.

Zurück im heutigen Zeitalter gaben die Jugendlichen den bekannten Hit „Barbara Ann“ der Beach Boys zum Besten und nach einem kurzen Abstecher zu fürchterlichen Krabbeltieren mit „Creepy Crawlies“ ging es weiter in die Welt der Filmmusik. Gestartet wurde bei Captain Jack Sparrow und seiner Crew mit einem Hit aus „Fluch der Karibik“. Weiter ging es mit einem Ausschnitt aus dem Disneyklassiker „Der König der Löwen“, wo die Jugendlichen das Stück „A Circle of Life“ wundervoll zum Klingen brachten.

Beendet wurde der Ausflug in die Filmmusik mit dem bekannten „Raiders March“ aus dem abenteuerlichen Klassiker „Indiana Jones“. Als Abschluss des Konzertnachmittages genossen die Zuhörer das Medley „Power Rock“, in dem die beliebten Stücke „We will rock you“ und „Another One bites the Dust“ der Rockband Queen enthalten waren. Hier wurden die Zuschauer zum Mitklatschen animiert – und nahmen das Angebot begeistert an. Das rhythmische Klatschen ging über in einen stürmischen Beifall.

Martina Keppeler, Vorsitzende des Musikvereins Mattsies, bedankte sich bei den Jugendlichen und der Dirigentin und betonte im Namen aller vier Vereine, wie stolz man auf die Leistung der jungen Musiker sein kann. Der Spaß und der Einsatz seien den Jugendlichen anzusehen, diese bildeten eine gute Grundlage für die Zukunft eines jeden Vereins. Natürlich durfte die Jugendkapelle ohne eine Zugabe nicht von der Bühne und so wurden die Zuschauer mit einem letzten flotten Stück in den Nachmittag entlassen. (mz)

