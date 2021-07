Dirlewang lässt sich nicht auf finanzielle Abenteuer ein

Plus Zwei Großprojekte prägen den Haushaltsplan von Dirlewang. Die Gemeinde will trotz hoher Investitionen auch Schulden abbauen und bezuschusst vier Vereine großzügig.

Der Dirlewanger Gemeinderat hat jetzt den Haushaltsplan verabschiedet. Er ist vor allem von zwei Großprojekten geprägt – und sieht großzügige Zuschüsse für vier Vereine vor.