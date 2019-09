15:10 Uhr

Dobermann beißt Hund und Herrchen

Die Polizei ermittelt nach Bissen eines Dobermanns in Bad Wörishofen. Die beteiligten Hundehalter schildern unterschiedliche Vorgeschichten.

Blutige Wunden bei Zwischenfall in Bad Wörishofen. Hundebesitzer mit unterschiedlichen Schilderungen des Vorfalls.

Einen „tierischen Einsatz“ hatten die Beamten der Bad Wörishofer Polizeiinspektion am Samstag: Zeugen hatten bei der Polizei angerufen und einen frei laufender Dobermann im Bereich des Campingplatzes gemeldet, der einen kleineren Hund und dessen Herrchen gebissen habe. Als die Beamten wenig später eintrafen, mussten sie nicht lange suchen, um einen 63-jährigen Mann aus Kaufering zu entdecken, der an beiden Händen blutende Bisswunden hatte. Auch sein kleiner Mischlingshund war durch Bisse verwundet.

Das sagten Zeugen der Polizei nach den Hundebissen in Bad Wörishofen

Nach Angaben des Geschädigten und anderen unbeteiligten Zeugen sei der Dobermann ohne menschliche Begleitung zielgerichtet auf den kleinen Hund zugelaufen und hätte diesen mehrmals gebissen. Als sein Herrchen dazwischen ging, wurde auch er von dem Dobermann gebissen und verletzt. Die Halterin des Dobermann kam dann später zum Tatort, nahm ihren Hund, hinterließ kurz ihre Personalien und ging zurück an ihre nahe gelegene Arbeitsstelle. Durch Zeugen konnten die aufnehmenden Beamten die 30-jährige Halterin des Dobermanns ermitteln.

Diese stellte den Sachverhalt nach Auskunft der Polizei völlig anders dar und gab an, dass der kleine Hund ihren Dobermann angefallen hätte und dieser sich nur gewehrt habe. Woher die Frau dies wusste, da sie nachweislich nicht vor Ort war, erschloss sich den Beamten zunächst nicht. Sowohl der verletzte Mann als auch der Mischlingshund mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Halterin des Dobermann erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, zudem wird der Vorfall an die zuständigen Behörden weitergeleitet. (mz)

Themen folgen