vor 30 Min.

Ehepaar ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Der Täter schlug am späten Nachmittag in Bad Wörishofen zu und türmte über den Balkon. Die Polizei bittet nun die Bürger um Mithilfe.

Als ein Bad Wörishofer Ehepaar in ihre Bad Wörishofer Wohnung zurückkehrten, war schon jemand da: ein Einbrecher. Der Unbekannte war am Montag zwischen 17.30 bis 18 Uhr in die Wohnung über einer Gaststätte an der Schlingener Straße eingedrungen. So berichtet es die Polizei am Mittwoch. Der Einbrecher hatte sich über eine Balkontür im ersten Stock Zugang in die Wohnung verschafft. Dort suchte er nach Wertgegenständen, als die Eheleute zurückkehrten. Das Wirtsehepaar überraschte den Mann auf frischer Tat. Der Einbrecher flüchtete unerkannt über den Balkon ins Freie. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Der Einbrecher war der Beschreibung zufolge etwa 175 cm groß. Der Mann trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und eine dunkle Mütze. Der Beuteschaden ist derzeit nicht bekannt. Den angerichteten Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (m.he, mz)

Themen folgen