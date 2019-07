Ein Meisterwerk vor dem Mindelheimer Forum

Plus Das Turmuhrenmuseum wird 40. Es gab viel Lob für Wolfgang Vogt und große Freude über die historische Prachtuhr vor dem Forum.

Die Zeit vergeht auch in Mindelheim wie im Flug. Daran erinnert vor dem Forum jetzt die ehemalige Turmuhr von St. Stephan. Der überdimensionale Zeitmesser ist ein Geschenk der Pfarrei St. Stephan an die Stadt und wurde von Auszubildenden der Firma Grob restauriert und umgebaut. Rechtzeitig zum 40. Geburtstag des Turmuhren-Museums Mindelheim wurde das tickende Schmuckstück am Eingang zur Altstadt aufgestellt und nun offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Bei einem Festakt im Stadttheater würdigten zahlreiche Redner ehrenamtliches Engagemet und Verdienste von Wolfgang Vogt, der das Turmuhrenmuseum vor vier Jahrzehnten gründete und seit seiner Eröffnung am 16. Juni 1979 bei 5234 Führungen 92.697 Besucher aus aller Welt durch die Räume der ehemaligen Silvesterkapelle schleuste. Mit mehr als 50 historischen Turmuhren beherbergt der Bau eine der größten Sammlungen. Und darauf ist Wolfgang Vogt mächtig stolz.

Die Uhr in Mindelheim ist das beste, was es damals gab

Dies kam auch zum Ausdruck, als der ehemalige Konrektor das technische Innenleben und auch die Funktion der Stephanus-Uhr detailiert erläuterte. Danach wurde der „Mercedes unter den Tirmuhren“ 1872 vom damaligen Bürgermeister Gassner für 800 Gulden erworben. „Das Beste, was Mindelheim kriegen konnte“, machte er deutlich. Der Ulmer Ingenieur Herbert Schmitt hat die Getriebe der Stephanus-Uhr für vier Zifferblätter konstruiert. Eines steht für die Zeit, die drei anderen für Datum, Mondphase und Sonne im Tierkreis.

An dem technischen Wunderwerk, das jetzt in einem etwa 4,50 Meter hohen Gehäuse aus Glas und Stahl ruht, wurde nichts verändert. Lediglich ein Getriebemotor ersetzt das frühere händische Aufziehen. Eine Glocke für das „tickende Relikt“ wurde eigens gegossen. Die Kosten in Höhe von 3500 Euro übernahm der Museumsverein. Die Stadt finanzierte Baumaßnahmen und Schaugehäuse der Turmuhr mit 75 000 Euro. Die Hälfte der Summe stammt von privaten Spendern.

Bei der festlichen Veranstaltung im Stadttheater gab es auch noch zwei faustdicken Überraschungen. Wolfgang Vogt berichtete von einem spektakulären Dachbodenfund im Rathaus. In einer Kiste, deren Inhalt auf dem Schrottplatz landen sollte, fand sich ein Schlaghammer, der vermutlich einmal die Marktglocke an dem von Herzog Ulrich von Teck 1419 westlich des Marienplatzes erbauten alten Rathauses läuten ließ. Für Furore sorgte auch der Restaurator Karl-Hans Schütte aus Nordheim vor der Rhön. Er hatte als Geburtstagsgeschenk eine einwalzige, freischwingende Turmuhr mitgebracht. Dieses nach Plänen von Pfarrer Anton Feller um 1873 konstruierte Unikat war als Leihgabe schon einmal in Mindelheim zu bewundern.

Voll des Lobes für Wolfgang Vogt, der mit seiner eigenen Sammlung den Grundstock für das schwäbische Uhrenmuseum in Mindelheim legte und das Thema „Zeitmessung“ mit großer Leidenschaft verfolgte waren die Grußredner.

Wolfgang Vogt hat für das Museum in Mindelheim viele Uhren gerettet

Wolfgang Vogt, so Bürgermeister Winter in seiner Laudatio habe im Laufe seines Lebens eine große Zahl von Uhren gerettet, betonte er.

Dass die Leitung eines Museums Knochenarbeit ist, davon wusste Christian Schedler ein Lied zu singen. Der Kulturamtsleiter bescheinigte seinem Freund Wolfgang: „Du hast bei der Darstellung komplexen Lebens in Städten, der Politik und Handel vermittelt, dass ohne Zeiteinteilung und Messung nichts läuft, du bist ein echter Museumsmann, ein begeisterter Pädagoge und Kulturbotschafter!“ So ein Loblied sang als Gratulant auch Professor Hans Frei aus Augsburg. Wolfgang Vogt, so der ehemalige schwäbische Heimatpfleger und Museumsdirektor habe beizeiten erkannt, dass die Zeit mechanischer Uhren nach über 700 Jahren zu Ende ging und dass die Meisterwerke der Technik für die Nachwelt erhalten werden müssen.

In bunten Bildern ließen dann zum Ausklang des Festaktes, für dessen musikalischen Rahmen das Trio „Legno Sonoro“ sorgte , Veronika Vogt und ihr Sohn Lukas die Geschichte des Museums Revue passieren. Dabei verwiesen sie unter anderem auf vier Sonderausstellungen, wie auch auf zahlreiche Projekte und Installationen im Stadtgebiet.

Dass die technischen Raritäten bei Besuchern aus vielen Ländern der Erde überaus beliebt sind, lässt das Gästebuch des Museums erahnen. Darin haben sich unzählige Besucher verewigt. „Was für ein Glück, dass es einen Herrn Vogt und seine Uhren gibt. Mit unglaublicher Leidenschaft, warmherziger Art und genialem Sachverstand hat er uns bei einer Führung begeistert“ schrieb ein Gast hinein.

Neue Leiterin des Turmuhrenmuseums in Mindelheim ist Veronika Vogt

40 Jahre sind genug. Wolfgang Vogt will sein Ehrenamt nun in jüngere Hände legen. In die seiner Tochter Veronika. Bürgermeister Stephan Winter ernannte die Lehrerin zur neuen Leiterin des Turmuhrenmuseums. Bei diesem Programmteil blieb es nicht aus, dass bei Wolfgang Vogt, dessen Familie 40 Jahre seine Passion für Uhren teilen mussten, alte Erinnerungen aufkamen. Und dass er wegen seiner Uhren so oft unterwegs war, ist sicher auch ein Grund dass die Ehe mit seiner Frau Stefanie schon fast 50 Jahre hält. „Da hat man halt wenig Zeit zum Streiten“ bemerkte scherzhaft ein Gratulant.