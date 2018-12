16:30 Uhr

Ein Paukenschlag

Mit ihrem Jahreskonzert setzen die Kirchdorfer Musikanten ein Ausrufezeichen. Für Thomas Lang war es der letzte Auftritt.

Von Maria Schmid

Kunst kommt von Können. So sagt man. Überragendes Können bewiesen die Kirchdorfer Musikanten beim Jahreskonzert im Kursaal von Bad Wörishofen und machten es zu einem musikalischen Gesamtkunstwerk. Dieses Blasorchester mit rund 60 Mitwirkenden unter der bewährten Leitung von Thomas Lang begeisterte das Publikum. Der Dirigent hatte großartige Blasmusikliteratur ausgewählt. Sie zeigte die Vielseitigkeit nicht nur der Stücke. Dabei wurde die Wandelbarkeit der einzelnen Register und Musikanten deutlich. Und das nicht nur im harmonischen Zusammenspiel. Die Solobeiträge einzelner Musiker waren beachtenswert, ihre Spielfreude ansteckend.

Kirchdorfer in weihnachtlicher Vorfreude

Die weihnachtlichen Vorfreude zeigte sich bereits zu Beginn mit dem Konzertwerk „Polish Christmas Music“ von Johan de Meij, das kirchliche und traditionelle Weihnachtsmusik beinhaltet. Eine besondere Sehenswürdigkeit in den Niederlanden ist das „Madurodam“, eine Miniaturausgabe einer Stadt im Maßstab 1:25. Johan de Meij beschrieb das in seinem Werk in acht kurzen Teilen, eine zauberhafte musikalische Impression.

Dirigent Thomas Lang, seit fünf Jahren erfolgreich für die Kirchdorfer Musikanten tätig, gab mit diesem Konzert sein letztes Jahreskonzert. Dass dabei auch Besonderes nicht fehlte, zeigte sich nicht nur mit dem „Panorama Marsch“ aus der Feder von Thomas G. Greiner. Die 7-sätzige Suite „Hymne oft he Highlands“, für Blasorchester mit drei Sätzen arrangiert, war das absolute Highlight des Abends. Es war großartig umgesetzt mit einzelnen Solopassagen für Klarinette und Fagott und ein Solo im 2. Satz für drei Saxophone – wunderbar interpretiert.

Ein Stern strahlte hell am Konzertabendhimmel, der „Gold von den Sternen“ herabregnen ließ: Klarinettistin Stephanie Hienle sang mit klarer, beeindruckender Stimme dieses Lied aus dem Musical „Mozart“. Einfühlsam sang sie: „Weit von hier fällt Gold von den Sternen. Du kannst es finden, da draußen, wo noch keiner war. Sein heißt werden, leben heißt lernen.“

Ehrungen für die treuesten Kirchdorfer Musikanten

Das Stück mit dem Namen „No Roots“ traf nicht auf die Kirchdorfer Musikanten zu. Sie haben ihre Wurzeln nicht nur im Heimatdorf sondern vor allem in der Musik. Dort sind sie fest verankert, zum Glück für die zuhörenden Gäste. Sie brachten damit auch riesige Giganten wie Gletscher zum Schmelzen (Schmelzende Riesen von Armin Kofler) und brachten mit dem letzten Musikstück, einer Polka, ihr ganz großes „Dankeschön und auf ein Wiedersehn“ dem scheidenden Dirigenten Thomas Lang. Ein großes Dankeschön ging auch an die Moderatorin des Abends, Theresa Reuther, die nicht nur sehr humorvoll durch den Abend führte. Zu ihrem Geburtstag erhielt sie kräftigen Applaus. Für ein weiteres großes Dankeschön war Brigitte Wißmiller vom Allgäu-Schwäbischen-Musikbund Bezirk 10 Mindelheim angereist. Sie überreichte verdienten Musikern Ehrenurkunden und Nadeln. Sie sagte: „Ich habe ja schon hier mitgespielt. Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, die Ehrungen bei der jungen, erst 50 Jahre alten Musikkapelle vorzunehmen.“ Sie ehrte für die bestandene D1-Prüfung Maja Belm und Laura Hienle. Die D2-Prüfung bestand Thomas Huber mit seinem Euphonium. Er spielte bereits in der Stammkapelle mit. 10 Jahre dabei sind: Stefanie Miller, Sonja Miller und Sebastian Bogner, 15 Jahre Robert Wolfegg. 20 Jahre aktiv sind die 2. Vorsitzende Tanja Bäurle und Cornelia Trommer, 25 Jahre Tom Liebchen. Stolze 45 Jahre agieren Herbert Siegel, Johann und Wolfang Strobel. Alle Musiker erfreuten die Gäste zum Abschied mit einem Weihnachtsmedley mit vielen bekannten Liedern.

Themen Folgen