vor 34 Min.

Ein langes Leben voller Geschichten

Erika Strutz aus Pfaffenhausen feierte ihren 100. Geburtstag. Sie hat viel erlebt und viel zu erzählen

Von Ulla Gutmann

Wer 100 Jahre alt wird wie Erika Strutz, die jetzt im Seniorenzentrum in Pfaffenhausen lebt, kann viel erzählen. Denn Erika Strutz ist geistig noch fit: „Das ist das Maßgebliche! Ich bin noch nicht bekloppt!“ Damit brachte es die Jubilarin auf den Punkt. Klein und zart saß sie am Tisch, sie sieht fast nichts mehr, aber sie äußert sich mit klarer, resoluter Stimme und den Dialekt aus Emden, ihrer Geburtsstadt in Ostfriesland hat sie nie verloren.

Erika Strutz lebte an verschiedenen Orten im Unterallgäu

Ihr Vater Isaac de Beer war Jude, seine Frau evangelisch. Wohlhabend und aus den gehobenen Bürgerkreisen der Stadt konnte er es bis 1944 verhindern in ein Konzentrationslager geschickt zu werden. Dann war er in Theresienstadt, hat es aber zum Glück überlebt. Erika Strutz zog später nach Bayern, wohnte in Westheim bei Augsburg, in Trunkelsberg und viele Jahre in Memmingen. Hier arbeitete sie in der Bahnhofsbuchhandlung. Wie ihre beiden Neffen erzählen, liebte Erika Strutz schon immer Bücher und sie versuchte, diese Leidenschaft an die Neffen weiterzugeben, indem sie ihnen zum Geburtstag Bücher schickte. Doch, so Bernd Andresen, der in München lebt, waren dies meist trockene Sachbücher und nicht nach seinem Geschmack. Gewirkt hat es trotzdem. Andresen ist heute Übersetzer und selbst Buchautor – und zwar von Sachbüchern.

Pfaffenhausens Bürgermeister Franz Renftle hatte sich mit der Stadt Emden in Verbindung gesetzt und ein nachkoloriertes altes Foto vom Emdener Rathaus organisiert und die Geburtsurkunde von Erika Clara de Beer von 1918.

Am meisten freute sich diese aber über die Schokolade, die sie in einem Geschenkkorb von Ulrike Höchstötter überreicht bekam, der Leiterin des Seniorenzentrums. Denn Erika Strutz liebt Schokolade. Süß war dann auch die liebevoll verzierte Geburtstagstorte. Beim Verzehr unterstützte die Seniorin Petra Steen, die auch aus dem hohen Norden stammt und denselben Dialekt wie Strutz spricht. Die Betreuerin und die Seniorin verstehen sich sehr gut – Heimat verbindet eben. Auch die anderen Bewohner feierten den Ehrentag der Jubilarin mit Sekt, Kaffee, Kuchen und Musik. (ug)

