Einbahnstraße für die Hygiene am Mindelheimer Krankenhaus

Eine neue Anlage, die jetzt in Mindelheim installiert wurde, reinigt Endoskope noch hygienischer als zuvor.

Seit Januar verstärkt Dr. Peter Meyer als Chefarzt für Gastroenterologie das Team der Inneren Medizin an der Klinik Mindelheim. Er ist ein ausgewiesener Spezialist für Magen-Darm-Erkrankungen und baut den Bereich der Gastroenterologie in Mindelheim weiter aus. So konnte nun die neue Endoskopie-Aufbereitungsanlage in Betrieb genommen werden.

Das Risiko einer Kontamination wird deutlich verringert

Diese neuen Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für die Endoskope bieten einige Vorteile: Vor allem werden die endoskopischen Geräte nun in einer Art „Einbahnstraßen“-System gereinigt. Damit wird das Risiko einer Kontamination deutlich verringert. Nach der Reinigung kommen die Geräte in einen Trockenschrank. Auch dieses Vorgehen verhindert eine Verkeimung.

Ein weiterer Vorteil ist die höhere Kapazität der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte. Durch die vier unabhängigen Waschkammern können jetzt vier Geräte zeitgleich gereinigt werden. Dadurch lassen sich die Wartezeiten zwischen den endoskopischen Untersuchungen verkürzen und es kann zukünftig in zwei Räumen parallel untersucht werden.

Auch Tumore können in Mindelheim endoskopische entfernt werden

Mit Hilfe dieser Untersuchungen können endoskopisch Steine, Polypen oder gar Tumore entfernt und Blutungen gestillt werden. Schonend können innere Organe untersucht und Darmuntersuchungen in speziellen Fällen sogar mit Ultraschallverfahren durchgeführt werden. Die neue Endoskopie-Aufbereitung stellt einen Baustein dar, um den Klinikstandort Mindelheim attraktiver zu machen und medizinisch zu stärken.

Corona: Die Lage an der Mindelheimer Klinik verschärft sich