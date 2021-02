13:00 Uhr

Einbruchsversuch endet an der Supermarkt-Seitentüre

Ob die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gestört wurden oder ab die Seitentür des Türkheimer Supermarktes zu massiv war, ist unklar. Der angerichtete Schaden hält sich in Grenzen.

Am Donnerstagabend entdeckte der Geschäftsführer eines Supermarktes an der Maximilian-Philipp-Straße an der Türe eines Seiteneinganges Spuren eines versuchten Einbruchs. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte beim Versuch scheiterten, sich Zutritt in das Geschäft zu verschaffen . Der Sachschaden wird auf über 100 Euro beziffert. Laut Polizei ereignete sich der Einbruchsversuch vermutlich im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 17. Februar, und Donnerstagfrüh.

Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.

