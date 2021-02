vor 47 Min.

Eppishausen trauert um Otto Baur

Der beliebte Mesner hat sich über 60 Jahre lang um die Kirche in Eppishausen gekümmert.

Von Karl Kleiber

Otto Baur hat weit über sechzig Jahre in der Pfarrkirche St. Michael für Sauberkeit und Schmuck sowie den geordneten Ablauf der Gottesdienste gesorgt. Nun ist der gewissenhafte Mesner nach längerer Krankheit im Alter von 88 Jahren verstorben, was in Eppishausen mit Bestürzung aufgenommen wurde.

Er übergab das Amt an seinen Vater und übernahm es nach wenigen Jahren wieder

Otto Baur fungierte bereits von 1949 bis 1953 unter den Pfarrern Kaspar Bergler und Anton Kuffler als Mesner. Sein Vater Max übernahm dann dieses Amt, verstarb aber nach fünf Jahren Kirchendienst. 1958 war es dann erneut soweit: Von allen Seiten wurde der Verstorbene gedrängt, doch wieder den Mesnerdienst zu übernehmen.

Otto, wie er allgemein genannt wurde, sagte zu, das Amt für ein Jahr anzutreten. Sein Vorbehalt war, dass in dieser Zeit ein Nachfolger für ihn gefunden werden müsse. Wie der Kirchendiener damals vermutete, hat man gar nicht ernsthaft nach einem Ersatz für ihn gesucht und gehofft, er würde dann weitermachen. Und so war es auch.

Aus einem Jahr wurden dann über sechzig. Unterstützt wurde er von seiner 1990 verstorbenen Frau Josefa und die letzten zwanzig Jahre von Lebensgefährtin Evi Dolp. Ende 2020 wollte Baur aus gesundheitlichen Gründen den Mesnerdienst aufgeben und sollte groß verabschiedet werden. Leider war ihm dies nicht mehr vergönnt, denn er musste ins Krankenhaus, in dem er nun am 5. Februar verstarb.

Baur bekam eine hohe Auszeichnung vom Mesner-Verband

Zum 60-jährigen Dienstjubiläum erhielt Baur von Klaus Probst, Diözesanleiter des Mesner-Verbandes, hohe Auszeichnungen. Neben einer Ehren-Urkunde bekam er auch die Goldene Mesner-Medaille der Diözese Augsburg.

In die Amtszeit von Baur fielen das Verputzen des Kirchturms, der Einbau einer neuen Turmuhr sowie die Neueindeckung des Daches von Sankt Michael. Das jahrelang tägliche Aufziehen der Turmuhr und Aushängen der Kirchenfahnen, der Blumenschmuck und das Schmücken des Maialtars und Heldengrabes gehörten ebenso zu seinen Aufgaben wie die vielen kleinen Arbeiten, die keiner sah. Aufgrund der Corona-Pandemie finden Trauergottesdienst und Urnenbegräbnis zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis in Eppishausen statt.

