Ettringer Gemeinderat bleibt beim Ja zum Raiffeisenmarkt

Nachdem die Ortsgruppe des Bund Naturschutz Nachbesserungen gefordert hatte, wurden viele ihrer Anregungen in die bisherigen Planungen eingearbeitet. Zum Jahresende wird der Plan erneut öffentlich ausgelegt

Seit den am Widerstand der Bevölkerung gescheiterten Plänen für ein Müllverbrennungs-Kraftwerk für die Lang-Papierfabrik (heute UPM) vor etwa zehn Jahren reagieren viele Ettringerinnen und Ettringer sensibel auf Nachrichten über weitere Gewerbe- und Industrieansiedlungen.