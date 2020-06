vor 33 Min.

Flugzeug muss auf einer Wiese in Bad Wörishofen notlanden

Böse Überraschung für einen Sportpiloten in Bad Wörishofen: Im Landeanflug fällt plötzlich die Bordelektronik aus.

Von Ulf Lippmann

Großes Glück hatte ein 62 Jahre alter Sportpilot am Samstagnachmittag in Bad Wörishofen. Als er sich mit seiner Maschine bereits im Landeanflug befand, fiel plötzlich die Elektronik aus und er musste auf einer Wiese notlanden.

Schaden entstand nur an der Wiese

Es gelang ihm, den Flieger sicher auf den Boden zu bringen. Der Pilot blieb unverletzt und auch am Flugzeug entstand kein nennenswerter Schaden. Lediglich an der Wiese entstand ein Flurschaden von etwa zehn Euro, heißt es in der Polizeimeldung.





