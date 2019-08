Gelungene Flohmarkt-Premiere in der Mindelheimer Kulturfabrik

Plus Zum ersten Mal gab es den Spätaufsteher-Flohmarkt in Mindelheim und alle haben die Veranstaltung genossen. Es war viel mehr als nur ein Flohmarkt.

Steirische Kuhglocken und Schellen waren der Renner beim ersten Spätaufsteher-Flohmarkt an der Mindelheimer Kulturfabrik. Sie waren in kürzester Zeit verkauft, doch auch viele andere angebotene Schätze fanden ihre Liebhaber bei dieser besonderen Veranstaltung.

Simone und Gerrit Grabowitz hatten den Flohmarkt mit Engagement vorbereitet und mit ihren Ideen dafür gesorgt, dass die Veranstaltung viel mehr war, als nur ein normaler Trödelmarkt.

So gab es Musik von verschiedenen Bands, Kaffee, Kuchen und noch viele andere Speisen und Getränke, die im liebevoll gestalteten Biergarten genossen werden konnten. Der Andrang war am Nachmittag so groß, dass Essen und Getränke zwischendurch knapp wurden, aber Markus Putz und sein Team sorgten schnell für Nachschub.

Nur zufriedene Gesichter bei der Mindelheimer Kulturfabrik

Wirklich alle waren zufrieden mit dem neuen Angebot. Die Händler wie Elfriede Filary, die Musiker wie „Skinny Phil & Fat E.“ und natürlich die Kunden und die Veranstalter freuten sich über die rundum gelungene Premiere an diesem herrlichen Spätsommertag in Mindelheim.