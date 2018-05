vor 42 Min.

Generationswechsel beim Turnverein

Alexander Hempel übernimmt das Amt des Vorsitzenden, das sein Vorgänger Siegfried Hasler 52 Jahre inne hatte. Der bekommt dafür eine außergewöhnliche Auszeichnung

Stabwechsel beim Turnverein 1891. Nach 52 Jahren gab Siegfried Hasler bei der Generalversammlung des TV das Ruder in jüngere Hände. Zu seinem Nachfolger wurde ohne Gegenstimme Alexander Hempel gewählt. Der in Thüringen geborene, 39-jährige Berufssoldat ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt seit 2014 in Türkheim und ist Trainer der Leichtathleten.

Auch Vizevorsitzender Manfred Hiller und Schriftführerin Christa Hiller kandidierten nicht mehr. Als zweiter Vorsitzender fungiert jetzt Martin Schöffel, als Chronist Wolfgang Wagner. Weiter im Amt bleiben Geschäftsführer Christian Schöffel, Sportwart Peter Wenninger und Jugendwart Alexander Schulze. Die Schriftführerin vertritt Sabine Leininger und die Kasse prüfen: Birgit Müller und Josef Egger.

Abschied ist normalerweise ein leises Wort. Doch der von Siegfried Hasler ging keineswegs lautlos über die Bühne. Prominente Grußredner würdigten die über mehr als fünf Jahrzehnte im Ehrenamt erbrachten Leistungen des scheidenden Vorsitzenden und überhäuften ihn mit Geschenken. Hasler habe an der Spitze eines gut funktionierenden Teams für die Mitglieder wie auch für die Bevölkerung von Türkheim und Umgebung ein Sportangebot geschaffen, das Jung und Alt anspreche, bescheinigte ihm der Vizebezirks-, und Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes.

„Kameradschaft, Freundschaft, Zusammenhalten wie Pech und Schwefel, so Uli Theophiel , waren für ihn keine leeren Worte“. In Anerkennung seiner zahllosen Verdienste um den 1200 Mitglieder zählenden Verein, überreichte ihm der BLSV-Funktionär den weißen Porzellanlöwen der Bayerischen Staatsregierung. MdL Klaus Holetschek hatte die Auszeichnung angeregt.

Wie Uli Throphiel sparte auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler nicht mit Lob. Der Rathauschef bedankte sich bei Siegfried Hasler namens aller Bürger. Zusammen mit seinen Vorgängern, Abteilungsleitern und Trainern habe „Frontman“ Hasler dem größten Verein in der Marktgemeinde nach dem Krieg zu neuer Blüte verholfen. „Der TV war für ihn eine Lebensaufgabe“ fand der Rathauschef und wünschte dem neuen Führungsteam alles Gute, viel Spaß und ein glückliches Händchen bei der Bewältigung zukünftiger Aufgaben.

Auch Sandra Zacher-Schweigert, die Leiterin der Abteilung „Leichtathletik“ verabschiedete sich von Siegfried Hasler mit überschwänglichem Dank und überreichte einen Präsentkorb.

Die Mitglieder des Vereins drückten ihre Wertschätzung mit stehenden Ovationen aus. Welch große Stücke der TV auf seinen langjährigen Vorsitzenden hält wurde deutlich, als ihn sein Nachfolger Alexander Hempel zum Ehrenvorsitzenden ernannte.

Ein herzliches Dankeschön durch die Blume auch für das Ehrenmitglied Liane Hasler, die ihrem Mann stets den Rücken freihielt und sich ebenfalls mit ganzer Kraft für den Turnverein engagierte.

„Als Boxer habe ich begonnen, als Boxer will ich meine ehrenamtliche Karriere beenden“ scherzte Hasler mit Blick auf die passenden Handschuhe.

Er schlug dann die wichtigsten Kapitel der Vereinschronik auf, zählte Ereignisse auf, die ihn besonders bewegten und bedankte sich bei Abteilungsleitern, Trainern, Mitgliedern und Helfern, die ihm in 52 Jahren treu zur Seite standen und „mit mir ein Stück TV-Geschichte geschrieben haben“.

Hier nannte er besonders seine Frau Liane, den langjährigen Vizevorsitzenden Peter Immel, Ehrenmitglied Hans Bleyer und Ute Immel, die sich für das Aussiedlerprojekt „Sport für alle“ stark machen, stets die Jugend im Blick haben, aber auch Fitness-Angebote für ältere Semester zu machen, so Siegfried Hasler.

Bleibt noch zu erwähnen, dass der Turnverein 1891, wie die Kassenprüfer Monika Seitz und Josef Egger dem Geschäftsführer Christian Schöffel bestätigten, auf wirtschaftlich gesunden Füßen steht und über ausreichende Rücklagen verfügt. „Das Geld in der Hinterhand brauchen wir dringend, um ständig anfallende Renovierungsarbeiten in der Turnhalle durchzuführen“, machte Schöffel deutlich.

Mit Interesse lasen die Mitglieder die während der Versammlung ausgelegten Kurzberichte der einzelnen Abteilungsleiter. (iss)