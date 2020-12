vor 59 Min.

Großeinsatz in Oberegg: Holzhütte vor Wohnhaus brennt

Plus Am Donnerstagvormittag brannte es in der Raiffeisenstraße in Oberegg. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache.

Von Oliver Wolff

Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren in Oberegg (Unterallgäu) am Donnerstagvormittag: Wie die Polizei auf MZ-Nachfrage mitteilt, brannte es gegen 10 Uhr an einem Wohnhaus in der Raiffeisenstraße. Laut Zeugen stand eine Holzhütte auf dem Grundstück in Flammen. Die Hitze ließ Fenster bersten, Rauch zog ins Haus. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Hoher Sachschaden: Die Polizei ermittelt die Ursache

Ob es auch im Haus brannte, ist zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Auch die Brandursache ist bisher nicht bekannt, die Kriminalpolizei ermittelt noch. Nähere Informationen wird die Polizei am Nachmittag bekanntgeben. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Eine Holzhütte brannte am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr in Oberegg. Bild: Thorsten Bringezu

